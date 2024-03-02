Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Геймер предупредил о последствиях скачивания фейковой игры в Steam
DTF: Скачавшему в Steam игру геймеру пришлось переустановить Windows
Скачавший в Steam фейковый клон популярной игры геймер столкнулся с синим экраном BSOD, ему пришлось переустанавливать Windows, потеряв при этом свои данные, сообщил портал DTF.
Пользователь с ником Kaelrie купил поддельную игру Last Epoch, о том, что она фальшивая игрок не знал. После запуска «фейковой» игры его компьютер выдал ошибку и перегрузился. По словам геймера, ему пришлось переустановить операционную систему, и заново скачивать все игры, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на DTF.
Между тем, поле жалобы геймера поддержка Valve сообщила, что компания заблокировала разработчика фальшивой игры, и вернула всем ее покупателям деньги.
Ранее несколько изданий сообщали о якобы блокировке страницы сообщества Steam. Роскомнадзор опроверг эти сообщения.