Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.0 комментариев
МИД Ирака заявил, что сотрудничающие с Россией компании не получали предупреждений от США
Работающие с Россией компании из Ирана не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут работу в Ираке, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.
«До сих пор мы не подпадали под них (под санкции), никакая конкретная сторона с нами не связывалась по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Хусейна.
Ранее сообщалось, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле предупреждают турецкие компании о последствиях сотрудничества с Россией.