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    Шольцу придется ответить за Крымский мост
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
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    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
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    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    12 комментариев
    2 марта 2024, 08:56 • Новости дня

    В США извинились перед Ираком за удар по территории

    Глава МИД Ирака Хусейн заявил об извинениях США за удар по территории страны

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принес извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

    По его словам, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, а затем официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Пентагона, американские войска в ходе ударов по районам Ирака и Сирии ликвидировали 40 боевиков.

    29 февраля 2024, 21:10 • Новости дня
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    В своем Telegram-канале она задалась вопросом, что стоит за словами Остина: прямая угроза России или попытка придумать отговорку для президента Украины Владимира Зеленского.

    Захарова пришла к выводу, что оба варианта безумны. При этом она отметила, что теперь все видят, что агрессор – это Вашингтон.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

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    29 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    @ US Air Force/Melanie Rodgers Cox

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал Энтони Коттон.

    Генерала спросили о ситуации вокруг переговоров с РФ по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением. На это он ответил, что является сторонником договора, передает ТАСС.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с США переговоры по контролю над вооружениями. Также Коттон хотел бы, чтобы Россия вернулась к этим переговорам. При этом генерал назвал себя реалистом, который понимает, что «это может произойти, а может и нет».

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

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    28 февраля 2024, 18:14 • Новости дня
    Байден решил пройти медицинский осмотр

    В Белом доме сообщили о решении Байдена пройти медицинский осмотр

    Байден решил пройти медицинский осмотр
    @ Yuri Gripas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Регулярный медицинский осмотр пройдет президент США Джо Байден в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Позже будет опубликован отчет о состоянии здоровья американского лидера, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

    Коментарии (17)
    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники и отмывании денег, сообщил минюст США.

    Как сообщил минюст, 51-летний россиянин согласился признать вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде продукции двойного назначения. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в конце июня в суде Манхэттена, передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Он был арестован в США в сентябре.

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    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    28 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден заявил, что медобследование не выявило ничего нового

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового, результаты хорошие, как и в прошлом году.

    «Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    28 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Патрушев заявил о конце гегемонии США

    Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят создать «вассалов» по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжают попытки привести к власти подконтрольные правительства по всему миру, но Вашингтон теряет свою гегемонию и не может с этим смириться, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    В интервью «Российской газете» Патрушев рассказал, что Вашингтон хочет поставить во власти независимых государств подконтрольных США лидеров и вынашивает идею фикс – сделать из них вассалов, заставить забыть историю и национальные интересы.

    Секретарь Совбеза указал, что развивается многополярное мироустройство, и США теряют свою гегемонию, а это реальность, с которой Вашингтон не может смириться.

    Ранее Патрушев заявил, что международная обстановка беспрецедентно обострилась, поскольку Запад стремится любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах.

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    29 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва всегда готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американская администрация сводит эти разговоры к демагогии, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, – а это не что иное, как вбросы, – это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет», – сказал президент.

    Глава государства уточнил, что имеет в виду проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Российская сторона подготовила его в 2008 году.

    «Реакции-то никакой нет. О чем они говорят, вообще непонятно», – заметил Путин.

    Слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с российской стороной по стратегической стабильности – это демагогия, подчеркнул он.

    «В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно – там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: «Business is usual», – указал президент России.

    Российская позиция понятна: при желании обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности необходимо делать это только в едином комплексе.

    При обсуждении должны быть включены все те аспекты, которые затрагивают российские национальные интересы и безопасность страны. Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заключил президент.

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    29 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Министр обороны Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Министр обороны России прокомментировал заявления некоторых стран-членов ЕС и НАТО о возможной отправке войск на Украину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Шойгу заявил, что Россия готова встретить любого противника, для этого у нее есть все, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать западным странам, что с Россией лучше не связываться.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам о историческом опыте: «Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то. Это порождает риски для всех».

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    1 марта 2024, 02:41 • Новости дня
    США заявили об отсутствии признаков намерений России применить ЯО

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил об отсутствии признаков намерений России применить ядерное оружие

    Tекст: Антон Антонов

    США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но будут внимательно следить, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер сказал, что США уже заявляли Москве и «в частном порядке», и «по прямым» каналам связи о «последствиях применения ядерного оружия». При этом в Госдепе заявили, что уже не раз «слышали безответственную риторику» со стороны России, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

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    1 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Начальник штаба армии США заявил о значительном прогрессе ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нельзя недооценивать, заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж, сообщил американский журнал Military Watch.

    «Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать» – сказал он.

    По словам Джорджа, российская армия способна адаптироваться, она также демонстрирует прогресс в области применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Россия также преуспела в развитии индустриальной базы.

    Ранее министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что Россия доказала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на санкции.

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