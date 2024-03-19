Госдума приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

  • Новость часаТелекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предателей России ждет наказание без срока давности
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
    В Белгороде временно приостановили работу рестораны «Вкусно – и точка»
    В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    20 комментариев
    19 марта 2024, 19:21 • Новости дня

    Госдума приняла закон о механизме освобождения от уголовного наказания за участие в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает механизм освобождения осужденного от уголовного наказания при заключении им контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения и военного времени.

    Как сообщается на сайте Госдумы, соответствующие поправки позволяют гражданам, находящимся под следствием, судом или тем, в отношении кого уже было принято решение суда, заключать контракт на военную службу.

    Документ закрепляет в УК и УПК порядок освобождения от ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того, от уголовной ответственности будут освобождаться те, кто в ходе СВО получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту, а также те, кто дослужат до конца мобилизации или военного времени.

    Ранее сообщалось, что авторами инициативы являются главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    17 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву

    Собянин: ПВО отразила атаку еще одного летевшего к Москве БПЛА, разрушений нет

    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, силы ПВО Минобороны в городском округе Домодедово уничтожили летевший на Москву беспилотник. Собянин добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

    Ранее Собянин сообщил, что в Раменском и Ступинском городских округах силами ПВО отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

    Коментарии (40)
    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

    Коментарии (19)
    19 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой

    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, под натиском ВС России ВСУ покинули целый ряд позиций у Тоненького и Орловки, бросив тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении.

    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

    Коментарии (21)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (20)
    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

    Коментарии (13)
    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

    Коментарии (68)
    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

    Коментарии (31)
    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

    Коментарии (15)
    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

    Коментарии (9)
    18 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками в Запорожье украинку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Украины, собиравшая данные о работе правоохранительных органов в Запорожской области, выдворена из России с запретом на въезд на 30 лет, сообщает УФСБ по Запорожской области.

    Согласно сообщению ведомства, жительница Энергодара пыталась передать на Украину через интернет-мессенджер информацию о сотрудниках правоохранительных органов, их служебной деятельности, а также сведения о дислокации и перемещении сил и средств. Сотрудники ФСБ пресекли ее деятельность, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, украинка не успела передать информацию и нанести ущерб безопасности России.

    Ранее ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца.

    Коментарии (22)
    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (25)
    Главное
    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата
    Кенгуру погибла в зоопарке Белгорода при обстреле со стороны ВСУ
    Трамп пригрозил в случае избрания президентом США депортацией принцу Гарри
    Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине
    Король Карл III провел первое мероприятие после слухов о смерти
    В США сообщили о самоубийстве тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
    Спортсменов без флага сравнили с «женщинами с низкой соцответственностью»

    Российский газ впервые может оказаться под санкциями

    В Европе все громче звучат призывы отказаться от российского СПГ, который практически полностью скупается европейскими потребителями. В апреле состоится голосование по этому вопросу. Почему Россия вообще стала продавать свой СПГ в Европу, а европейцы – забирать все объемы? И кто пострадает сильнее, если запрет все-таки будет введен? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............