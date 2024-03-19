Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства

Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам

Эксперт Глущенко рассказал о росте числа кибератак на избирательную систему России

Tекст: Татьяна Косолапова

Система электронного голосования в Москве во время проведения выборов президента России отразила 4,6 млн кибератак, передают РИА «Новости». Часть из них, как сообщается, велась с ботнет-сетей, а также было зафиксировано большое количество прямых атак.



«По словам вице-президента компании «Ростелеком» по информационной безопасности и гендиректора «Ростелеком-Солар» Игоря Ляпунова, количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день голосования в восемь раз превысило число атак, которые были совершены в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре прошлого года. С каждыми новыми выборами попытки парализовать этот процесс становятся изощреннее и интенсивнее, что мотивирует наших специалистов совершенствовать способы их отражения», – говорит Глущенко.

Он рассказывает, что к разработке технологии ДЭГ российские ИТ-специалисты подошли со всем вниманием и ответственностью, тщательнейшим образом проработали как моменты, связанные с безопасностью и конфиденциальностью голосования, так и детали, делающие систему ДЭГ удобным для граждан с разным уровнем технической подготовки. Платформу ДЭГ неоднократно тестировали, в том числе на уязвимости, с 2008 года, так что это, по мнению собеседника, вполне зрелый продукт, который совершенствовался годами.

«Часть атак на ДЭГ проводилась с помощью ботнетов. Это компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в Интернет заражено вредоносной программой и управляется специальным бот-мастером. Ботнеты, как правило, создаются и используются для вымогательства денежных средств, кражи персональных данных, майнинга. Кстати, сегодня это весьма прибыльный бизнес для хакеров», – делится специалист.

Кроме того, продолжает эксперт, ботнеты нередко используются для проведения DDoS атак, взлома сайтов, ресурсов государственных учреждений. При этом пользователь может даже не догадываться, что стал частью ботнета. Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами может дать точный ответ.

«Впрочем, как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами. Важно не терять бдительность и продолжать повышение надежности соответствующей инфраструктуры», – заключил Глущенко.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что выявило и в дальнейшем удалило или заблокировало около 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к срыву выборов президента России. При этом DDoS-атаки, организованные из-за рубежа, не повлияли на ход голосования.