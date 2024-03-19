  • Новость часаЭрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента России
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    19 марта 2024, 00:07 • Новости дня

    ВСУ 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток

    Вооруженные силы Украины 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток, ранения получили два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 42 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что по территории республики украинские военные выпустили 143 различных боеприпаса, передает ТАСС.

    По информации представительства, повреждены один жилой дом и городской автобус.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели подростка и ранении еще двух человек.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ атаковали пассажирский автобус под Донецком. Автобус следовал по маршруту площадь Победы – Кременец – Александровка, с дрона на него был сброшен взрывоопасный предмет.

    16 марта 2024, 02:02 • Новости дня
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред».

    «Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    Он добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их «по российской логистике».

    Заявление Зеленского последовало сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

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    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    16 марта 2024, 06:42 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» Андрея Ботикова получил 14 лет колонии

    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Хорошевский райсуд Москвы приговорил Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V», ученого Андрея Ботикова, к 14 годам заключения, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    «Алексей Змановский признан виновным... Суд... окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на два года», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

    Замановского признали виновным по ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «г» ч. 3 ст. и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с банковского счета).

    Ранее сообщалось, что участвовавший в разработке вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит во время ссоры в собственной квартире в Москве. Ученого задушили ремнем.

    Ботиков работал старшим научным сотрудником в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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    16 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе

    Группа иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожена в Одессе

    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около ста иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ были уничтожены и еще более ста ранены в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе.

    Отмечается, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия», где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, передает ТАСС.

    Также ударом уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.

    Накануне ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе.

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    16 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ около Козинки в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорваться в село Козинка Белгородской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные совместно с пограничной службой ФСБ поразили сосредоточения живой силы и техники ВСУ, ликвидированы 30 военных.

    Ранее в субботу российские военные пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    16 марта 2024, 11:22 • Новости дня
    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека

    Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, погибли два человека

    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ в субботу погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что погиб мужчина, который ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в пассажирский автобус, но находившиеся в нем люди не пострадали.

    Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. Сын получил осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча, он находится в больнице. Кроме того, два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы.

    По словам Гладкова, в Белгороде в семи многоквартирных домах выбиты окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено 15 автомобилей.

    Помимо прочего, в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены шесть частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное повреждено по одному частному домовладению и автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити молл».

    Накануне при обстреле украинскими военными Белгорода пострадали четыре человека.

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    16 марта 2024, 07:39 • Новости дня
    За ночь ПВО сбила восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Российские средства ПВО сбили за ночь восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территориями Курской и Белгородской областей, сообщает Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского военного ведомства, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над территорией Курской области, еще три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК «Точка-У"» над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что в Курской области за час сбили три украинских беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, поскольку они могут «нанести вред».

    Коментарии (0)
    16 марта 2024, 01:21 • Новости дня
    В Курской области сбили третий беспилотник за час

    Tекст: Денис Тельманов

    Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен третий за час украинский беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, посколькуо они могут «нанести вред».

    «Сообщить о находке нужно по телефону 112», – подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что Старовойт объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА.

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    16 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    В Самарской области зафиксировали атаку дрона на Сызранский НПЗ

    Губернатор Самарской области Азаров: Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, зафиксирована попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

    По его словам, в результате атаки дрона на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

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    16 марта 2024, 05:07 • Новости дня
    Российские десантники провели на Запорожском направлении более 20 FPV-атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 успешных атак на объекты ВСУ совершили за сутки мобильные расчеты FPV-дронов десантники группировки «Днепр» на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Десантники провели запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, второй номер корректировал полет для наведения на цель», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости»

    По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов в укрытии опорного пункта поразили личный состав ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожены несколько выживших украинских боевиков.

    Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

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    18 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Германия сочла «незаконными» выборы президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что немецкое правительство не признает законными президентские выборы в России.

    Отвечая на вопрос о том, как власти Германии планируют называть президента России Владимира Путина по должности – «президентом или правителем», Хофман сказала, что ввиду отсутствия диалога с российским лидером такой вопрос не стоит, передает ТАСС.

    «Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», – заявила она.

    Вместе с тем представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил, что ведомство продолжит называть президента России просто Путиным, как и ранее.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    18 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова ответила Германии на слова о «незаконности» выборов президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкому правительству следовало бы обратить внимание на систему выборов в своей стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления представителя кабмина ФРГ о «незаконности» президентских выборов в России.

    «Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?» – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России.

    Коментарии (11)
    16 марта 2024, 05:30 • Новости дня
    Ким Чен Ын с дочерью посетили учения десанта

    Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил учения десанта КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении дочери посетил учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии (КНА).

    На учениях Ким Чен Ына также сопровождали начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, секретарь Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын с дочерью поднялись на наблюдательный пункт, где принял рапорт о плане учений частей ВДВ и руководил учениями. Они наблюдали за солдатами в бинокль, затем спустились вниз, чтобы вблизи посмотреть на стрельбы и поприветствовать военных.

    В ходе учений над полигоном пролетел самолет, была осуществлена высадка десанта на позицию условного противника, а также захват гипотетического объекта.

    «Учения нацелены на проверку готовности десантников к мобилизации по оперативному замыслу в неожиданной ситуации военного времени, на оценку их практических навыков», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что северокорейский лидер учениями остался доволен, он похвалил бойцов, заявив, что солдаты подготовлены «не только в идейно-политическом отношении, но и военно-техническом и физическом отношениях».

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      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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