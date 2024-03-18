В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Бойцы ВСУ пожаловались на сильный натиск Российской армии на Купянском направлении
Times: Бойцы ВСУ пожаловались на сильный натиск Российской армии на Купянском направлении
Украинские военные едва сдерживают натиск российских войск на Купянском направлении, заявил украинский военнослужащий с позывным Лемур британской газете Times.
ВСУ едва сдерживают оборону на Купянском направлении, речи о продвижении вперед и не идет, они теряют много людей, сказал собеседник Times, передает РИА «Новости».
Другой военнослужащий Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированный в городе Часов Яр, заявил, что ситуация в этом населенном пункте ухудшается для ВСУ с каждым днем.
Ранее журнал Forbes сообщал, что украинская армия не досчитывается десятков бригад, ей не хватает сил, чтобы провести ротацию войск.