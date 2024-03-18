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Forbes: В ВСУ не хватает десятков бригад
Украинская армия не досчитывается десятков бригад, ей не хватает сил, чтобы провести ротацию войск, утверждает американское издание Forbes.
Нехватка военнослужащих, вероятнее всего, исчисляется десятками бригад, киевский режим не располагает новыми подразделениями для проведения ротации, утверждает Forbes, передает РИА «Новости».
У поселка Работино в Запорожской области в качестве подкрепления направили подразделение без тяжелой техники. У населенного пункта есть две украинские бригады, 65-я и 82-я, указывает журнал. Еще одна бригада, 47-я, ранее ушла под Авдеевку.
При этом, согласно этой информации, к Работино отправили 141-ю бригаду, сформированную в 2023 году. У нее нет танков и ей не достает вспомогательных сил.
Ранее США заявили, что ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы.