Венгрия отказалась участвовать в увеличении фонда ЕС для военной помощи Украине

Tекст: Кристина Цыцура

На встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе было принято решение об увеличении фонда, из которого могут быть оплачены поставки оружия на Украину. Венгрия воздержалась при принятии этого решения и «не будет иметь никаких политических или финансовых обязательств» в связи с этим фондом, передает РИА «Новости».

«Это означает, что мы должны будем заплатить положенные 50 млн евро, но мы сами сможем решить, что мы хотим с ними сделать», – сказал Сийярто.

Он пояснил, что взнос Венгрии в этот фонд может пойти, в частности, на укрепление стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его страна не будет участвовать в поставках оружия на Украину. Также он говорил, что в Европе никто не верит в победу Украины.