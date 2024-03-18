  • Новость часаЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
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    Кто победит в нефтяном торге России и Индии
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
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    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем причина рекордной явки на выборах президента

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    2 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    18 комментариев
    18 марта 2024, 16:14 • Новости дня

    Венгрия отказалась участвовать в увеличении фонда ЕС для военной помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия не будет участвовать в увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для оказания военной помощи Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    На встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе было принято решение об увеличении фонда, из которого могут быть оплачены поставки оружия на Украину. Венгрия воздержалась при принятии этого решения и «не будет иметь никаких политических или финансовых обязательств» в связи с этим фондом, передает РИА «Новости».

    «Это означает, что мы должны будем заплатить положенные 50 млн евро, но мы сами сможем решить, что мы хотим с ними сделать», – сказал Сийярто.

    Он пояснил, что взнос Венгрии в этот фонд может пойти, в частности, на укрепление стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его страна не будет участвовать в поставках оружия на Украину. Также он говорил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

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    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    18 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает верным решение нынешнего канцлера республики Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на территории России.

    По его словам, Шольц поступает именно так, как он ожидал от канцлера Германии, передает ТАСС. Шредер сообщил также, что не разделяет критики в адрес Шольца, что тот отказался дать Украине Taurus, чтобы прославиться как «канцлер мира».

    Экс-канцлер Германии добавил, что Шольца пытаются выставить человеком, который зря пытается добиться мира.

    «С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика?» – отметил Шредер. Он заявил также, что считает атаки оппозиции в связи с отказом канцлера направлять Украине Taurus «просто смехотворными».

    Напомним, Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные Германии.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать свои войска в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

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    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

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    18 марта 2024, 05:51 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом

    Министр энергетики Украины Галущенко заявил об отсутствии у Киева планов продлевать контракт с Газпромом

    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    Галущенко утверждает, что результаты стресс-теста, устроенного в 2023 году, свидетельствуют о способности газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ работать без транзита газа. По его словам, Киев развивает энергетическую безопасность и независимость Украины, в том числе увеличивая «внутреннюю газодобычу», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В марте украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран.

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    18 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

    Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перешли на новую стратегию, давя на ВСУ сразу на нескольких направлениях, пишет Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.

    Как пишет издание, ВС России вернули инициативу и способны «мучить» своих противников тактикой «тысячи порезов». Le Figaro указывает, что цель российских войск обескровить ВСУ и ослабить их резервы, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что российские военные давят на украинцев сразу на многих направлениях фронта, а ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно.

    Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед.

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    18 марта 2024, 04:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    При этом украинские СМИ сообщали, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Кременчуге (Полтавская область) звучали повторные взрывы, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось о взрывах в городе Ахтырка в Сумской области и на промышленных объектах в Одесской области Украины.

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    17 марта 2024, 17:51 • Новости дня
    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Экс-дипломат Фриман: Украину спасет от полного краха смена режима Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может спастись от полного разрушения, если произойдет смена режима Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

    Фриман считает, что только фундаментальное изменение политики властей Украины поможет избежать полного краха. По его словам, Киев выбрал неправильную тактику, продолжая боевые действия, и отказываясь от переговоров. Таким образом Украина только ухудшает свои позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в Киеве видят высокий риск потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США.

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    18 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт на территории России.

    Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью обнаружены и уничтожены в воздухе десять реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, целью атаки являлись объекты гражданской инфраструктуры.

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    17 марта 2024, 19:51 • Новости дня
    На Украине рассказали о надеждах на возобновление перевозок через порты Одессы

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал, что надеется на возобновление контейнерных перевозок через порты Одессы через две-три недели.

    Он рассказал, что все пять контейнерных терминалов в портах Одессы готовы обрабатывать контейнеры. Васьков рассказал, что почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции, при этом контейнеры остаются приоритетами, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Позже МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке.

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