  • Новость часаЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
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    Кто победит в нефтяном торге России и Индии
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России
    Столтенберг перепутал Тбилиси с Баку
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем причина рекордной явки на выборах президента

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    2 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    18 комментариев
    18 марта 2024, 16:02 • Новости дня

    Боррель назвал дату решения ЕС по российским активам

    Боррель: ЕС 18 марта может договориться об использовании российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.

    По его словам, он планирует добиться окончательного согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что такое решение позволит использовать доходы, а не сами средства, а деньги пойдут на усиление возможностей по финансированию ВСУ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.

    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».

    Напомним, Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

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    17 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Стала известна последняя воля Ширвиндта

    Семья решила кремировать Александра Ширвиндта согласно его воле

    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урну с прахом народного артиста России Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище согласно его воле, сообщили в Театре сатиры.

    В сообщении уточняется, что президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище. Дату похорон определят родственники, передает РИА «Новости».

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

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    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

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    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    Путин назвал задачи нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

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    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

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    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    17 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Памфилова рассказала о возмущении людей из-за порчи бюллетеней

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки порчи бюллетеней на выборах президента вызвали обратный эффект, люди возмутились и еще с большим желанием направились на избирательные участки, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Случаи с порчей бюллетеней она назвала «жалкими потугами» «зеленщиков» президента Украины Владимира Зеленского. Памфилова отметила, что порча бюллетеней вызвала бурю возмущений у россиян. По словам главы ЦИК, избиратели стали звонить в комиссию и рассказывать, что не собирались голосовать, но теперь изменили свое решение, передает РИА «Новости».

    Памфилова заключила, что «зеленщики» поспособствовали «буре этого гражданского самосознания».

    Также Памфилова отметила, что организаторы «протестных» акций, суть которых заключалась в том, чтобы прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье, 17 марта, зарабатывают очки на Алексее Навальном даже после его смерти, передает ТАСС.

    Ранее Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    17 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

    Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции прозападной оппозиции на президентских выборах в России полностью провалились. Более того, попытки провокаций привели к обратному эффекту и лишь способствовали консолидации общества и повышению явки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее безрезультатно завершилась разрекламированная акция оппозиции «Полдень».

    «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

    «Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

    Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

    Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

    Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

    В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.


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    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    18 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Названа причина разрыва Нигером военного соглашения с США

    Нигер решил разорвать военное соглашение с США из-за обвинений в намерении допустить Иран к урановым ресурсам

    Названа причина разрыва Нигером военного соглашения с США
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нигер принял решение разорвать военное соглашение с США после того, как американская делегация обвинила Ниамей в намерении предоставить Ирану доступ к урановым ресурсам, сообщают СМИ.

    Как сообщает Wall Street Journal, посетившая Нигер делегация США выразила обеспокоенность в связи с тем, что Нигер, как утверждается, работает с Ираном над секретной сделкой о предоставлении доступа к урановым месторождениям, передает ТАСС.

    По версии Wall Street Journal, переговоры между Ираном и Нигером «достигли очень продвинутого этапа». Утверждается, что были подписаны предварительные договоренности. Однако другие источники сообщали, что сделка не была завершена. По данным разведок стран Запада, в результате договоренности Иран мог получить доступ к части запасов урана Нигера.

    Напомним, Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщило, что африканская страна разрывает соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера. Решение было принято после визита в Нигер помощника госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи и главы Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкла Лэнгли

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    18 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Запад «бесится» из-за России

    Захарова посоветовала главе Минобороны Британии Шаппсу искать Кейт Миддлтон

    Захарова объяснила, почему Запад «бесится» из-за России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на выпад в адрес России со стороны министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

    В своем Telegram-канале она привела слова Шаппса, который заявил, что выборы в России якобы были «снова украдены». При этом британский министр пообещал, что Россия не сможет «украсть Украину», поскольку этому «воровству» воспрепятствует Лондон, который намерен удвоить общую помощь киевскому режиму.

    «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», – подчеркнула Захарова, отметив, что Запад привык, пользуясь правом «исключительности», отбирать все у всех.

    «Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Захарова отмечала ранее, что Британия быстро находит лишь «Новичок» и «руку Москвы», а пропавшую принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон не могут найти уже на протяжении двух месяцев.

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    17 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    МИД: США пытаются добиться непризнания выборов в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

    Как указал Аскальдович, американская сторона ставила вопрос таким образом, чтобы весь мир признал российские выборы нелегитимными, незаконными. Он назвал это основным посылом США, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что МИД активно противодействовал этой кампании, ведя разъяснительную работу с зарубежными партнерами. «Стараемся противодействовать, работа ведется», – добавил он.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115.

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