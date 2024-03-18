  • Новость часаЦИК: Путин лидирует с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто победит в нефтяном торге России и Индии
    Минченко пояснил объявленные Путиным задачи на новый президентский срок
    Захарова сказала, почему Запад «бесится» из-за России
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России
    МИД заявил о «беспрецедентных цифрах» на выборах за рубежом
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта с НАТО
    Кремль ответил на заявления из-за границы о «нелегитимности» выборов в России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Бердяев сегодня был бы за Путина

    150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

    16 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    9 комментариев
    18 марта 2024, 14:22 • Новости дня

    Рогов: ВС России закрепились на позиции в школе в центральной части Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные взяли под контроль здание школы в центре Работино в Запорожской области и закрепились на этой позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, школа в центральной части Работина находится под контролем ВС России, которые там закрепились, также есть продвижение к северо-западу от Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на Ореховском направлении на обстановку сильно влияет ветер, сдувающий дроны, поэтому обстрелы идут по точкам, которые были разведаны ранее. Он отметил, что погода сказывается на интенсивности артиллерийских обстрелов, поскольку нет корректировки огня.

    Ранее ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области.

    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

    Коментарии (13)
    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

    Коментарии (40)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

    Коментарии (17)
    17 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетные удары российских войск по Николаеву поразили бронетанковый завод, на котором ремонтировалась иностранная военная техника, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев предоставил РИА «Новости» видеокадры, на которых виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

    Координатор николаевского подполья утверждает, что на этом заводе ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2 (производства Германии) и, «по пока не подтвержденным слухам, (британские) танки Challenger».

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (20)
    17 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья

    Губернатор Старовойт предложил наградить курского дружинника, сбившего вражеский дрон из охотничьего ружья

    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон из охотничьего ружья и достоин награды за это, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Как написал Старовойт в своем Telegram-канале, боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил из охотничьего ружья вражеский дрон и за это заслуживает награды.

    Ранее Старовойт сообщил, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

    Коментарии (33)
    18 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками в Запорожье украинку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Украины, собиравшая данные о работе правоохранительных органов в Запорожской области, выдворена из России с запретом на въезд на 30 лет, сообщает УФСБ по Запорожской области.

    Согласно сообщению ведомства, жительница Энергодара пыталась передать на Украину через интернет-мессенджер информацию о сотрудниках правоохранительных органов, их служебной деятельности, а также сведения о дислокации и перемещении сил и средств. Сотрудники ФСБ пресекли ее деятельность, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, украинка не успела передать информацию и нанести ущерб безопасности России.

    Ранее ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца.

    Коментарии (15)
    17 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на имущество
    Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на имущество
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц, следует из перечня поручений главы государства.

    В документе на сайте Кремля говорится, что кабмину поручено до 15 апреля внести изменения в законодательство России об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц.

    Срок исполнения поручений – 15 апреля.

    Ранее Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов по кредитам.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 17:51 • Новости дня
    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Экс-дипломат Фриман: Украину спасет от полного краха смена режима Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может спастись от полного разрушения, если произойдет смена режима Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

    Фриман считает, что только фундаментальное изменение политики властей Украины поможет избежать полного краха. По его словам, Киев выбрал неправильную тактику, продолжая боевые действия, и отказываясь от переговоров. Таким образом Украина только ухудшает свои позиции, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в Киеве видят высокий риск потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт на территории России.

    Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью обнаружены и уничтожены в воздухе десять реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, целью атаки являлись объекты гражданской инфраструктуры.

    Коментарии (2)
    17 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    В ЛНР сожгли на Масленицу «Байдена» и «Зеленского»

    Чучела Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу в станице Луганской в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Чучела президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сожгли в станице Луганской во время празднования Масленицы, акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

    Кукла Байдена была наряжена в классический костюм, а «Зеленского» облачили в зеленые одеяния. Оба чучела сожгли около центрального избирательного участка в станице Луганской, передает ТАСС.

    Местные жители отметили, что президентов сожгли за то, что они угробили много жизней и пытались помешать выборам в России.

    Ранее «Трамп» и «Байден» проголосовали на одном из избирательных участков в Лобне.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    При повторном обстреле ВСУ Белгорода погиб человек

    Tекст: Ольга Иванова

    При повторном украинском обстреле Белгорода погиб один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что во время обстрела города мужчина находился на парковке, он получил раны, из-за которых умер на месте до приезда медиков.

    Кроме того, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек находятся в городской больнице № 2. За жизнь одной из женщин на данный момент сражаются врачи, она получила осколочные ранения грудной клетки.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

    Как сообщал Гладков, шестнадцатилетняя девушка погибла при попадании снаряда в жилой дом в Белгороде, ее отец ранен и доставлен в больницу.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 23:06 • Новости дня
    В Херсонской области рассказали о попытках Киева сорвать выборы ударами из HIMARS

    Сальдо: Украина пыталась сорвать выборы ударами из HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украина два раза ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента России, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, «нелюди» наносили удары дорогостоящей ракетой. HIMARS дважды: в первый день голосования стреляли по избирательному участку в Брилевке, в третий день выборов ударили туда же, но задели детскую площадку, передает РИА «Новости».

    По сообщениям экстренных служб и избиркома области, ВСУ неоднократно обстреливала Херсонскую область во время выборов президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей. На избирательных участках дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. Также были установлены камеры видеонаблюдения.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 19:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских Ту-141 «Стриж»

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских многоцелевых беспилотника Ту-141 «Стриж», сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что попытка террористической атаки ВСУ была предотвращена в 18.00 мск, передает РИА «Новости».

    Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над территорией Брянской области.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских реактивных беспилотника над территорией Брянского района.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 11:34 • Новости дня
    Готовившую теракт россиянку задержали в Крыму

    ФСБ: В Крыму задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ задержала в Симферополе гражданку России 1999 года рождения, проводившую по заданию украинских спецслужб подготовку к поджогу релейного шкафа Крымской железной дороги с целью нарушить военные перевозки, передает ТАСС.

    Там добавили, что у подозреваемой изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с украинским координатором, в которой обсуждалось преступление.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению теракта», документируется причастность фигурантки к госизмене.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму двух завербованных спецслужбами Киева для терактов человек.

    Коментарии (8)
    17 марта 2024, 21:03 • Новости дня
    После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек

    Гладков: После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородском районе после отражения ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали восемь человек в поселке Октябрьский, повреждены четыре автомобиля и автобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что осколочное ранение коленного сустава получил подросток, у мужчины – ранение грудной клетки, у женщины – осколочные ранения правой голени, еще у одной – осколочное ранение головы. Кроме того, еще один житель района ранен в спину и руки. Трое мужчин сами обратились в районную ЦРБ, у всех осколочные ранения, необходимая медицинская помощь оказывается.

    Также, по словам губернатора, в поселке Октябрьский в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке, также осколки попали в четыре автомобиля и  автобус.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

    Как сообщал Гладков, шестнадцатилетняя девушка погибла при попадании снаряда в жилой дом в Белгороде, ее отец ранен и доставлен в больницу.

    Коментарии (0)
    Главное
    При подсчете голосов в Москве учли бюллетени с зеленкой
    Лидеры СНГ поздравили Путина с победой на выборах
    ФСБ выдворила из России шпионившую за силовиками украинку
    В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе
    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом
    Названа причина разрыва Нигером военного соглашения с США
    На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 20 вагонов

    Кто победит в нефтяном торге России и Индии

    Индия уже два месяца не закупает российскую нефть премиальных сортов – ВСТО и Sokol. На Западе ждут обвала российского экспорта, однако в реальности этого не происходит. Индия просто выторговывает у России дополнительные преференции, так как скидка на российскую нефть снижается. Каковы шансы Дели добиться своего? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............