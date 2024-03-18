Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Рогов: ВС России закрепились на позиции в школе в центральной части Работино
Российские военные взяли под контроль здание школы в центре Работино в Запорожской области и закрепились на этой позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, школа в центральной части Работина находится под контролем ВС России, которые там закрепились, также есть продвижение к северо-западу от Вербового, передает ТАСС.
Рогов добавил, что на Ореховском направлении на обстановку сильно влияет ветер, сдувающий дроны, поэтому обстрелы идут по точкам, которые были разведаны ранее. Он отметил, что погода сказывается на интенсивности артиллерийских обстрелов, поскольку нет корректировки огня.
Ранее ВС России заняли опорные пункты ВСУ у Новоселовки в Запорожской области.