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На Западе заявили о поражении США, НАТО и Украины
Steigan: Запад отказывается признавать, что Украина уже потерпела поражение
Западные страны до сих пор не признают поражение Украины в конфликте с Россией, пишут норвежские обозреватели.
Как говорится в статье Steigan, многие на Западе до сих пор отказываются взглянуть правде в глаза и признать, что «США, НАТО и Украина проиграли», передает РИА «Новости».
За два года ситуация для Украины, согласно публикации, только ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ.
Обозреватели Steigan указывают, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации.
Единственным достойным выходом в этой ситуации, по мнению авторов публикации, является прекращение поставок оружия и созыв нейтральных переговорщиков, которые будут договариваться о мире. «Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны», – заключает Steigan.
Президент Владимир Путин подчеркивал ранее, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».