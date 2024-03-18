150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.0 комментариев
В Белгороде и Белгородском объявлена ракетная опасность
Гладков: В Белгороде и Белгородском объявлена ракетная опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам», – говорится в Telegram-канале Гладкова. Он призвал сограждан укрываться в помещениях со сплошными стенами и без окон, например, коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице следует спуститься в укрытие.
Накануне вечером сообщалось, что в результате последней атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек.