16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек
Гладков: После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек
В Белгородском районе после отражения ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали восемь человек в поселке Октябрьский, повреждены четыре автомобиля и автобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил в своем Telegram-канале, что осколочное ранение коленного сустава получил подросток, у мужчины – ранение грудной клетки, у женщины – осколочные ранения правой голени, еще у одной – осколочное ранение головы. Кроме того, еще один житель района ранен в спину и руки. Трое мужчин сами обратились в районную ЦРБ, у всех осколочные ранения, необходимая медицинская помощь оказывается.
Также, по словам губернатора, в поселке Октябрьский в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке, также осколки попали в четыре автомобиля и автобус.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Как сообщал Гладков, шестнадцатилетняя девушка погибла при попадании снаряда в жилой дом в Белгороде, ее отец ранен и доставлен в больницу.