16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России
Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.
«Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,», – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».
«Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.
Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.