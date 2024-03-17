Политолог: Своей активностью Дальний Восток задавал темп в ходе трех дней голосования

Политолог Журавлев: Дальневосточный характер сказался на рекордной явке в регионе

Tекст: Андрей Резчиков

«На этих выборах в полной мере проявил себя характер жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Суть дальневосточного характера заключается в опоре на собственные силы. Человек, живущий на больших пространствах, в первую очередь ориентируется на себя», – считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Явка на Дальнем Востоке была огромной. Люди понимают, что вопрос о власти – это вопрос о стране и о них самих. Внешние условия таковы, что без консолидации вокруг власти невозможно, – продолжил политолог. – Наши дальневосточные «ковбои» объединились во имя защиты страны. Своей активностью Дальний Восток задавал темп в ходе всех трех дней голосования, причем очень высокий – гораздо выше, чем ожидалось. Для других регионов это была планка, на которую ориентировались. За Хабаровском шел Красноярск, затем Свердловск, Москва и западные регионы».

По мнению Журавлева, попытки запугать избирателей не увенчались успехом. «Жителей ДФО не запугаешь, они даже тигров не боятся. Запуганность не свойственна им априори. Между Владивостоком и Хабаровском точно никого не запугаешь», – добавил спикер.

Провокации с порчей бюллетеней зеленкой Журавлев назвал бессмысленными. «Я почти не слышал о подобных акциях на Дальнем Востоке. Желание испортить бюллетень – это истерика. Если вы собираетесь поставить под сомнение легитимность выборов, то чем вам поможет зеленка?» – задается вопросом эксперт.

Также провальной оказалась акция «полдень против Путина» по искусственному созданию очередей возле мест для голосования. «Участники этой акции даже сами не поняли, что делают. Они показали всю свою слабость. Такие акции можно собирать, когда на нее гарантированно выходит 10-20% граждан. Но в данном случае ее даже заметно не было. Я специально изучил несколько информационных ресурсов, но ничего не увидел, что походило бы на протестную акцию», – рассказал Журавлев.

В воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени (15:00 мск) завершилось голосование на выборах президента России на Дальнем Востоке. Первыми, в 11:00 мск, закрылись избирательные участки на Чукотке и на Камчатке, последними, в 15:00 мск, в Республике Бурятия. Начался подсчет голосов.

В Бурятии к 15:00 (10:00 мск) проголосовали более 450 тыс. избирателей, явка составила 67,82%. В Закаменском районе явка превысила 94%.

В первый день голосования Чукотка стала лидером Дальнего Востока по явке, которая к вечеру превысила показатель в 63%. Следующей по уровню явки оказалась Еврейская автономная область, где в пятницу голос отдали 55,63% избирателей.