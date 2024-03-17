16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
В Общественном штабе напомнили о том, что делать при звонках мошенников на выборах
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в Москве Вадим Ковалев напомнил москвичам о том, что делать при звонках мошенников на выборах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как говорится в сообщении на сайте штаба, в дни выборов участились случаи звонков и сообщений жителям с призывами нарушать избирательное законодательство. В Общественном штабе призвали не поддаваться на подобные призывы и сохранять бдительность. Ковалев добавил, что можно обратиться с жалобой в Общественный штаб или к наблюдателям на участках. Также в Москве специально для таких случаев была запущена горячая линия, работающая в рамках проекта «Перезвони сам». Сервис «Перезвони сам» доступен по ссылке: sam.mos.ru. Телефон «горячей» линии: 8 495 870-35-94.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.