Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.29 комментариев
В Сенате США пожаловались на игнорирование Байдена со стороны Нетаньяху
Член Сената США Холлен заявил об игнорировании со стороны Нетаньяху призывов Байдена по ситуации в секторе Газа
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху игнорирует призывы президента США Джо Байдена относительно планов военной операции в Рафахе, заявил член Сената США Крис Ван Холлен.
Холлен сказал, что Байден раз за разом призывает Нетаньяху к «определенным действиям», но тот «снова и снова игнорирует президента США». В результате «США вынужденно выглядят неэффективными», заявил сенатор.
NBC со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщает, что Белый дом рассматривает варианты ответа на случай, если Израиль начнет операцию в Рафахе без надежного плана защиты мирных жителей, передает РИА «Новости».
NBC сообщает о разочаровании демократов в Конгрессе в связи с тем, что призывы Байдена оказались проигнорированы израильскими властями. США призывали Израиль отказаться от военной операции в пользу точечных контртеррористических ударов. Как заявили в Совете нацбезопасности Белого дома, Израилю «четко дали понять», что защиту мирных жителей нужно «ставить во главу угла».
Напомним, Байден заявил, что Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает.