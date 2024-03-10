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    10 марта 2024, 02:55 • Новости дня

    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю

    Байден заявил о вреде Израилю от действии Нетаньяху против сектора Газы

    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю
    @ 10 Tampa Bay/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газы больше вредит Израилю, чем помогает, заявил президент США Джо Байден.

    Байден признал право Нетаньяху «защищать Израиль» и «преследовать ХАМАС». Однако, по мнению президента США, Нетаньяху «должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей». Он упрекнул Нетаньяху в том, что из-за премьера «остальной мир идет вразрез тому, что отстаивает Израиль». Как заявил Байден, «это большая ошибка».

    При этом Байден обещал, что «никогда не оставит Израиль». Он подчеркнул, что «оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

    Напомним, американские СМИ пишут о серьезном конфликте между Байденом и Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛа на город Рафах.

    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

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    8 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу

    Американист Дудаков: Байден в обращении к Конгрессу попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США

    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Байден в обращении к Конгрессу попытался консолидировать вокруг себя американское общество, однако в итоге почти час обвинял Трампа в текущих кризисах США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее экс-президент Дональд Трамп и американский журналист Такер Карлсон раскритиковали обращение главы Белого дома.

    «Речь Байдена была без преувеличения странной. Считается, что обращение – это момент, призванный консолидировать страну вокруг президента. По идее, глава Белого дома должен был говорить о достигнутых успехах и презентовать свою стратегию на будущее. Но этого не случилось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Все выступление было посвящено тому, какой плохой Трамп. Байден винил его буквально во всем – и в том, что Конгресс не выделяет деньги на Украину, и в неразрешенном миграционном кризисе, и в последствиях сокращения налогов в период правления Трампа, и в росте госдолга», – перечислил собеседник.

    По мнению спикера, выступление было призвано перезапустить президентскую кампанию Байдена, с которой «есть большие проблемы из-за низких рейтингов». «Вряд ли у него получится осуществить задуманное. Все же официальное государственное мероприятие – это не место для того, чтобы кидаться оскорблениями и обвинениями в адрес своего оппонента на протяжении практически всего часа», – пояснил он.

    Резюмируя, Дудаков подчеркнул, что Байден фактически «попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США» и переложить ее на Трампа. «Любопытно, что действующий глава Белого дома даже не называл экс-президента по имени, ограничившись лишь формулировкой «мой предшественник», – заключил он.

    Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Среди прочего он заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине.

    «Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден. Он добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи. Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».

    Отдельного внимания заслужила тема защиты южной границы Штатов. Правда, заговорил он об этом лишь в последние 15 минут выступления. Как пишут «Известия», по мнению Байдена, миграционный кризис нельзя разрешить установкой «сплошной стены» между Соединенными Штатами и Мексикой, поскольку это противоречит «истинно американскому духу свободы». Вместо этого президент предложил не «разделять семьи», а улучшить контроль на пропускных пунктах, в том числе установить совершенные системы досмотра. Конгрессмен от республиканцев Мэтт Розендейл раскритиковал президента за то, что столько острой теме было отведено время только в конце обращения.

    Выступление Байдена не понравилось и его главному сопернику по предвыборной гонке – Дональду Трампу. Тот назвал обращение позором для Америки. По словам экс-президента, речь была преисполнена гневом, лишена сострадания и стала «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    В аналогичном ключе слова президента прокомментировал и журналист Такер Карлсон. Он назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а еще «дряхлым стариком», а также выразил уверенность в том, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

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    8 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» «мезозойским постмодерном».

    Захарова высмеяла обращение Байдена к Путину: президент США заявил, что не уйдет, но потом добавил, что был бы умным, ушел бы сейчас. Дипломат сделала вывод, что Байден все-таки считает себя не умным, написала в своем Telegram-канале Захарова, назвав слова президента США «мезозойским постмодерном».

    Кроме того, она пошутила над советом Байдена ехать за дешевыми лекарствами в Москву, предположив, что придется добавить в список «целей для поездок в Россию» графу: «За лекарствами по совету Байдена».

    Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что выступление Джо Байдена перед Конгрессом стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

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    8 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена позором США

    Медведев назвал неуместным сравнение Байдена с Рузвельтом

    Медведев назвал Байдена позором США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден неуместно сравнил себя с одним из предшественников Франклином Делано Рузвельтом, так как, в отличие от него, только позорит Соединенные Штаты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выступление Байдена с традиционным посланием «О положении страны».

    Медведев на английском языке на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что сравнение Байдена с Рузвельтом не в пользу нынешнего президента США. «Он – позор Соединенных Штатов», – считает зампред Совбеза, передает ТАСС.

    Как напомнил Медведев, Рузвельт вывел Америку из депрессии, даже будучи в инвалидном кресле, в то время как «умственно отсталый человек Байден» решил затащить человечество в ад.

    Кроме того, добавил политик, Рузвельт вместе с союзниками, включая СССР, боролся за мир, а Байден пытается начать третью мировую войну. Наконец, Рузвельт боролся против фашистов, а Байден борется за них, заключил Медведев.

    Ранее экс-президент Дональд Трамп и американский журналист Такер Карлсон раскритиковали обращение главы Белого дома.

    Американист Малек Дудаков указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу.

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    8 марта 2024, 10:48 • Новости дня
    Байден пошутил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

    Президент США Джо Байден пошутил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден после выступления с ежегодным посланием «О положении страны» в шутку сказал, что хотел бы страдать от умственного расстройства, сообщила газета The New York Times.

    Байден признался, что хотел бы, чтобы у него было когнитивное нарушение, во время продолжительной беседы с законодателями, из чего конгрессмен-демократ Джерри Надлер сделал вывод, что состояние президента США не вызывает опасений, передает ТАСС.

    Член Палаты представителей Никема Уильямс отметила, что он полон энергии.

    «У меня слишком много энергии. В этом и проблема», – ответил Байден.

    Ранее врачи заявили, что сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения.

    Белый дом опубликовал медицинское заключение врача после проведенного Джо Байденом обследования, в нем утверждается, что президент США страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    8 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Карлсон назвал речь Байдена в Конгрессе самой «неамериканской»

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в прямом эфире на своей странице в соцсети X назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а также «дряхлым стариком», передает ТАСС.

    Американский журналист выразил уверенность, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

    В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп назвал Байдена «марионеткой» России и Китая.

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    9 марта 2024, 05:44 • Новости дня
    Трамп и Орбан встретились в поместье Мар-а-Лаго

    Трамп принял Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    В поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго (Флорида, США) состоялась встреча бывшего американского президента с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши.

    Встреча, в которой участвовали также ближайшие сотрудники Трампа и Орбана, продолжалась в течение часа. В частности, на переговорах был глава венгерского МИД Петер Сийярто. После встречи «программа продолжилась совместным ужином и концертом», сообщил Хаваши.

    Отметим, что Орбан лично ни разу не встречался с Джо Байденом с тех пор, как тот занял пост президента США в январе 2021 года. Байден раскритиковал Трампа за встречу, поскольку Орбан «прямо говорил, что не считает, что демократия работает, он добивается диктатуры, единственный член НАТО», передает ТАСС со ссылкой на MTI.

    Напомним, Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, именно избрание Трампа президентом США помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности».

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    8 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «марионеткой Путина»

    Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «марионеткой» России и Китая.

    Трамп в социальной сети Truth Social ответил на критику в свой адрес со стороны Байдена, заявившего, что 45-й президент США якобы «прогибался» перед российским президентом. Республиканец заявил, что нынешний президент США «дал им все, включая Украину». «Я забрал [газопровод] «Северный поток 2», он отдал его им!» – передает РИА «Новости» слова Трампа.

    Байден, как считает Трамп, «был марионеткой [президента России Владимира] Путина и [китайского лидера] Си [Цзиньпина] и буквально каждого другого лидера».

    Кроме того, Трамп назвал ситуацию на южной границе страны катастрофой из-за политики Байдена.

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    9 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Пентагон отверг обвинения в убийстве жителей Газы контейнерами с гумпомощью

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер назвал сообщения о гибели людей в Газе из-за падения контейнеров с гумпомощью США ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о том, что в результате сброса с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа погибли местные жители, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Канал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны Газы сообщал, что из-за осуществленного США сброса контейнеров погибли как минимум пять человек, передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что «сообщения о пострадавших в Газе от сброшенного США с воздуха груза с гуманитарной помощью являются ложными».

    Он сказал, что «видел эти сообщения СМИ», но «не может подтвердить эти смерти». По его словам, «сообщения» о том, что «эти смерти вызвали США» и их «сбросы с самолетов, не соответствуют действительности». Он выразил уверенность, что «это были не США», которые могут «наблюдать за тем, как именно» американские контейнеры «падают на землю», передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовики с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.

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    8 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    Байден высказался о возможных дебатах с Трампом

    Байден увязал возможное участие в дебатах с поведением Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что примет решение о том, участвовать ли в теледебатах с Дональдом Трампом, в зависимости от поведения последнего.

    На соответствующий вопрос Байден ответил: «Это зависит от его поведения». На днях Трамп активно вызывал Байдена на предвыборные теледебаты, передает ТАСС.

    Напомним, после успешного для Трампа «супервторника», когда в США традиционно проводятся праймериз и кокусы сразу во многих штатах, его основной соперник среди республиканцев Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки за пост президента.

    Почти нет сомнений, что Республиканская партия выдвинет в качестве своего кандидата Трампа, а кандидатом от Демократической партии станет Байден. Предвыборные теледебаты кандидатов должны начаться осенью.

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    8 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Трамп назвал причиной конфликта на Украине неуважение к Байдену

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной конфликта на Украине стало неуважение к президенту США Джо Байдену со стороны российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

    «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», – заявил 45-й президент США на своей странице в соцсети Truth Social где он прокомментировал послание Байдена Конгрессу США, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «марионеткой» России и Китая.

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    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Психиатр заявила о признаках приема стимуляторов Байденом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден выглядел во время выступления в конгрессе так, будто то бы он перед этим принял стимуляторы, чтобы замаскировать снижение когнитивных способностей, заявила психиатр Кэрол Либерман.

    По ее словам, громкость речи стала признаком употребления стимулятора, передает РИА «Новости».

    Либерман отметила, что пылкость и гнев в речи Байдена указывают на прием аддералла или любой другой амфетамина, так как обычно он говорит медленно и спотыкается в речи.

    Также в речи Байдена были жесты, которые для него крайне не характерны.

    Ранее в ходе выступления Байден запутался в датах штурма Капитолия.

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    9 марта 2024, 03:20 • Новости дня
    Сторонники Израиля и Палестины подрались на акции феминисток в Париже

    На акции феминисток в Париже произошли стычки пропалестинских активистов и сторонников Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже в честь Международного женского дня состоялась акция феминисток, на которой произошли стычки между сторонниками Израиля и пропалестинскими активистами, сообщают СМИ.

    Акции прошли во многих французских городах. В Париже к акции присоединились пропалестинские активисты, а также организованная с целью осудить насилие участников ХАМАС над женщинами ассоциация «Мы будем жить», которую координирует французская Лига защиты евреев, передает РИА «Новости» со ссылкой на 20minutes.fr.

    На видеозаписях, опубликованных в интернете, участники конфликта между организациями опрокидывают мусорные баки, бросают друг в друга бутылки, используют газовые баллончики. Разнимать протестующих пришлось правоохранителям.

    Напомним, в ноябре пропалестинские и произраильские протестующие подрались в Нью-Йорке.

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    7 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    США решили создать в Газе морской порт

    В Белом доме объявили о желании Байдена создать морской порт в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, через который будут проходить дополнительные гуманитарные грузы, сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

    Байден в четверг вечером по вашингтонскому времени выступит с ежегодным обращением к Конгрессу. По словам чиновника, Байден объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, передает ТАСС.

    Также отмечается, что эта миссия не подразумевает размещение американских войск в анклаве.

    Ранее сообщалось, что администрация США обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафахе на юге сектора Газа.

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    7 марта 2024, 04:15 • Новости дня
    WP: США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    WP: Власти США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтонская администрация обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

    «Администрация Байдена, обеспокоенная новой гуманитарной катастрофой, по всей видимости, рассматривает пути того, как не допустить применения Израилем американского вооружения, если он атакует густонаселенные районы вокруг города Рафах», – говорится в публикации внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса, передает ТАСС.

    Отмечается, что решений пока не принято, но сам факт того, что должностные лица «обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе и острые разногласия с израильским руководством относительно атаки на Рафах».

    Игнейшес также подчеркивает, что любые ограничения на поставки вооружения США Израилю ознаменовали бы резкий перелом в отношениях и вызвали бы негодование в политической сфере.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль готовит накануне месяца Рамадан операцию по зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа. По его словам, если зачистка Рафаха начнется, огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне не раз заявляли, что это неприемлемо. Лавров также назвал готовящуюся операцию этнической чисткой.

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