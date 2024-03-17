Собянин сообщил о новых попытках БПЛА атаковать Москву

Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.28 комментариев
Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.28 комментариев
Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.6 комментариев
Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.13 комментариев
Минобороны: Российские военные точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
В Telegram-канале ведомства указано, что ударом объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 было уничтожено 300 боевиков националистического формирования «Кракен».
Также отмечается, что тяжелые потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками беспилотников.
Как сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения.
В частности, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред» сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.
Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них «остались лишь кусочки».
Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.
Группа иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожена в Одессе
Отмечается, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия», где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, передает ТАСС.
Также ударом уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.
Накануне ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе.
В Минобороны подтвердили уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
В Telegram-канале ведомства указано, что удар пришелся по цеху сборки бесплотников в районе Конотопа в Сумской области, а также по пунктам временной дислокации боевиков и четырем пунктам управления дронами ВСУ всего в 149 районах.
Российская ПВО в течение суток сбила 108 украинских беспилотников, 17 снарядов РСЗО, в том числе 15 – Vampire чешского производства, один американский HIMARS США, один «Град».
Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.
За последние сутки российская авиация нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи.
Сообщается, что из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов, передает РИА «Новости».
Общее число жителей, покинувших Сумскую область, составляет 4523 человека, в том числе 829 детей.
Ранее Киев принудительно эвакуировал детей из подконтрольной части ДНР.
Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек
По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.
По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.
Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области
Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.
По его словам, российские силы ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.
Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.
Politico: Глава МИД Финляндии допукает возможность отправки войск на Украину
По ее словам, коллективному Западу не стоит категорично выступать против идеи отправки войск на Украину в случае, если ситуация ухудшится, передает РИА «Новости».
Министр также призвала не исключать такую возможность в долгосрочной перспективе.
При этом она обозначила финскую позицию – не отправлять никакие войска и отказываться это даже обсуждать.
В Германии исключили отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ около Козинки в Белгородской области
В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные совместно с пограничной службой ФСБ поразили сосредоточения живой силы и техники ВСУ, ликвидированы 30 военных.
Ранее в субботу российские военные пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.
Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar
Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.
Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.
Илон Маск согласился, что США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия
«Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», – согласился Маск с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в своем микроблоге, сообщает ТАСС.
Маск также заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.
Ранее Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии.
Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus
Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.
До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.
Крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после решения передать «скифское золото» Киеву
Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции, чтобы исключить ее продажу на черном рынке.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников. В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением.
Глава Минобороны Италии Крозетто раскритиковал встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине
Крозетто заявил, что подобные встречи «разделяют коалиции, которые помогали Украине» и не способствуют «принуждению России к переговорам». Он подчеркнул, что западным союзникам необходимо «делать правильные вещи вместе» в рамках уже существующих коалиций, таких как ЕС и НАТО.
Глава Минобороны Италии также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ от поставки Украине дальнобойных систем вооружения. По его словам, такая позиция «не способствует урегулированию» и «не склонит Россию к переговорам».
Напомним, встреча лидеров ФРГ, Польши и Франции прошла в формате Веймарского треугольника. На ней обсуждались вопросы поддержки Украины, в том числе поставки вооружений.
Ранее сообщалось, что Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине.
Удалось отразить атаки и остановить попытки противника проникнуть на территорию России. Была остановлена диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков. Они двигались со стороны поселка Поповка Сумской области в направлении Сподарюшино и Козинки Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ потеряли до 30 солдат, три танка, две бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».
Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.