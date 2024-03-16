Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.17 комментариев
Иностранные наблюдатели оценили легитимность выборов в России
Жога: Иностранные наблюдатели высоко оценили легитимность выборов в России
Наблюдатели из зарубежных государств высоко оценивают легитимность нынешних выборов президента России и не отмечают нарушений, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета ДНР Артем Жога.
Жога отметил, что иностранных наблюдателей интересует как выборы организованы, фиксируют все действия на избирательных участках. По их словам, многие страны заинтересованы тем, как проходят выборы в России, передает ТАСС.
Также председатель Народного совета ДНР подчеркнул, что отказавшиеся отправить своих наблюдателей страны «сделали большую ошибку», потому что им есть, чему поучиться у российских избирательных комиссий.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.