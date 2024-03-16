Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
После обстрела ВСУ на промпредприятии в Белгороде произошло возгорание
Гладков: После обстрела ВСУ Белгорода обломки боеприпасов попали на промпредприятие
Обломки боеприпасов попали на территорию промышленного предприятия Белгорода после обстрела со стороны украинских военных, произошло возгорание, один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков написал, что пожарные ликвидируют последствия возгорания. По словам губернатора, сотрудник предприятия, получил баротравму, он находится в больнице.
Кроме того, один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывная волна повредила теплицу.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью.