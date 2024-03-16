  • Новость часаФСБ предотвратила готовящийся украинским агентом теракт на Транссибе
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    6 комментариев
    16 марта 2024, 10:24 • Новости дня

    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину

    Politico: Глава МИД Финляндии допукает возможность отправки войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе, пишет Politico.

    По ее словам, коллективному Западу не стоит категорично выступать против идеи отправки войск на Украину в случае, если ситуация ухудшится, передает РИА «Новости».

    Министр также призвала не исключать такую возможность в долгосрочной перспективе.

    При этом она обозначила финскую позицию – не отправлять никакие войска и отказываться это даже обсуждать.

    В Германии исключили отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

    Коментарии (19)
    15 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Ани Лорак, которая несколько лет выступает в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить в свою карьеру в стране.

    Заявление на гражданство Лорак подала в феврале, пишет «StarHit» со ссылкой на окружение певицы. Сама артистка не стала комментировать свое решение.

    Напомним, Лорак родилась на Украине, после начала спецоперации она взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

    Ранее Лорак заподозрили в оказании помощи ВСУ, но затем сняли подозрения.

    Коментарии (30)
    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

    Коментарии (11)
    15 марта 2024, 16:59 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за неделю ЗРК на Украине

    Минобороны: За неделю уничтожено два ЗРК Patriot, ЗРК С-300 и РСЗО HIMARS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, две машины ЗРК Patriot, пусковую установку ЗРК С-300, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, средства ПВО за семь дней уничтожили истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил, тактическую ракету «Точка-У», пять французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, уничтожены 86 снарядов РСЗО HIMARS, чешского РСЗО Vampire и РСЗО «Град», а также 915 дронов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Ровнополья, Урожайного (ДНР), Червоного и Малиновки (Запорожская область).

    Отражены семь контратак украинской армии у Старомайорского, Новодонецкого, Шевченко (ДНР) и Владимировки (Запорожская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 980 человек, танк, семь боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили формирования 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты у Работино, Новоселовки, Орехова, Каменского, Степного, Пятихаток (Запорожская область), Берислава и Тягинки (Херсонская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 270 человек, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 573 дрона, 486 ЗРК, 15 496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 машин РСЗО, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (4)
    15 марта 2024, 17:23 • Новости дня
    ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области, есть пострадавшие
    ВСУ ударили по избирательным участкам в Херсонской области, есть пострадавшие
    @ t.me/izbirkomherson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим ударил по избирательным участкам в городе Каховка и поселке Брилевка в Херсонской области, пострадали несколько человек, сообщила региональная избирательная комиссия.

    ВСУ ударили по помещениям в Каховке и Брилевке, где находились участковые комиссии, в Каховке жертв удалось избежать, сообщил избирком, передает РИА «Новости».

    В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Сотрудников УИКов эвакуировали из зданий.

    Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата – Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Коментарии (25)
    15 марта 2024, 19:08 • Новости дня
    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине

    Шольц заявил об использовании доходов от активов России для покупки оружия Украине

    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи украинской армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    На совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши Шольц сказал, что на доходы от замороженных активов России будет приобретаться оружие для Украины, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера ФРГ, в понедельник главы министерств обороны стран НАТО и союзных государств проведут встречу в Рамштайне, на которой обсудят конкретную реализацию этого шага.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

    Коментарии (27)
    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (44)
    15 марта 2024, 20:12 • Новости дня
    Опубликованы секретные документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из группировки Beregini утверждают, что получили документы ВСУ о потерях танков Abrams, они опубликовали скриншоты рапортов украинских военных.

    Например, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Как следует из документов, командир танка погиб, а два члена экипажа были ранены. Экипаж другого подбитого танка под номером UKR006 бросил машину, еще один Abrams под номером UKR005 был атакован и получил повреждения в районе Семеновки, передает РИА «Новости».

    За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

    В публикации показаны также документы украинских военных, где «хваленые» танки Abrams списываются, как металлолом.

    Ранее сообщалось, что в зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: несколько танков M1A1 Abrams, шведская САУ Archer, реактивная система залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

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    15 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Боррель назвал решающий период на Украине

    Боррель: Следующие месяцы будут решающими на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующие месяцы будут решающими для конфликта на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Летом, по его словам, ожидается «серьезное российское наступление». Об этом он сказал, ссылаясь на мнение аналитиков. Украина, как считает Боррель, «не может ждать», пока появятся результаты следующих президентских выборов в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Боррель резко ответил на заявление папы Римского, который призвал к мирным переговорам на Украине. Глава евродипломатии сказал, что понтифик «зашел в сад, в который его никто не звал».

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    15 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Участник теробороны погиб в Грайвороне при обстреле ВСУ

    Гладков: Участник теробороны погиб в Грайвороне при обстреле ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли город Грайворон в Белгородской области в пятницу, погиб мужчина – участник территориальной самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина был одним из наиболее активных участников, он помогал вывозить мирных жителей, обеспечивать безопасность в родном округе, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу он заступил на дежурство из-за сложной оперативной обстановки, в момент обстрела он был на улице. Мужчина получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также в ходе обстрела поражено дорожное полотно в центре Грайворона, посечены соседние здания торговых площадей. Повреждены семь частных жилых домов, два гаража и два легковых автомобиля.

    В четверг при обстреле ВСУ Грайворона ранения получили четыре человека.

    Коментарии (2)
    15 марта 2024, 15:32 • Новости дня
    Медведев: Виновных в обстрелах регионов России повесят, как нацистов

    Медведев: Виновных в обстрелах регионов России повесят, как нацистов в Харькове в 1943 году

    Медведев: Виновных в обстрелах регионов России повесят, как нацистов
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстреливающих мирных жителей российских городов ожидают те же последствия, как и обвиняемых на процессе в Харькове в 1943 году, которых тогда повесили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале представил «альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры». К посту он прикрепил фото итогов Харьковского процесса.

    «И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии [Эдгарс] Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!» – заключил Медведев.

    Ранее Ринкевичс призвал «разрушить» Россию.

    Коментарии (12)
    15 марта 2024, 14:04 • Новости дня
    ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
    ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержан участник украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещен в России), он занимался подготовкой террористических актов в Брянске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    ФСБ и МВД задержали жителя Краснодарского края, россиянина 2002 года рождения, по заданию террористической организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) он готовил теракты в Брянске, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Так подозреваемый намеревался дестабилизировать общественно-политическую обстановку перед выборами президента России, подчеркнули в спецслужбе.

    Россиянин получил задание от куратора, он взял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их у входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

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    16 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Илон Маск согласился, что США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

    «Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», – согласился Маск с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в своем микроблоге, сообщает ТАСС.

    Маск также заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

    Ранее Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии.

    Коментарии (2)
    16 марта 2024, 01:21 • Новости дня
    В Курской области сбили третий беспилотник за час

    Tекст: Денис Тельманов

    Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен третий за час украинский беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, посколькуо они могут «нанести вред».

    «Сообщить о находке нужно по телефону 112», – подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что Старовойт объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА.

    Коментарии (10)
    15 марта 2024, 15:59 • Новости дня
    Журналист ужаснулся условиям в учебном центре ВСУ

    Украинский журналист Асеев сравнил учебные центры ВСУ со смесью тубдиспансера и СИЗО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев на Украине напоминают колонии для заключенных в сочетании с диспансерами для больных туберкулезом, заявил вступивший в ряды украинской армии журналист Станислав Асеев.

    По словам Асеева, в учебном центре, куда в составе группы новобранцев он был направлен, царит плесень, грибок, влажность, а вокруг много больных людей, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что спустя месяц некоторым новобранцам даже не довелось подержать оружие в руках. По его словам, курсанты шутят, что при встрече с российскими бойцами им не останется ничего, кроме как кашлять в их сторону и кидать дрова, поскольку они больше ничему не научились.

    Поэтому неудивительно, что мужчины бегут от ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов), считает Асеев. По его мнению, украинцы больше не хотят воевать.

    В феврале Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

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    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

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    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы. По мнению экспертов, несмотря на попытки противников России осложнить проведение выборов с помощью боевых действий, терактов и поджогов, их план провалился. Подробности

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    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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