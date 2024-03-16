Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии

Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

Tекст: Евгений Поздняков

«Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

«Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

«Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

«Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

«Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.