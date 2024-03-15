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    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    В ЦИК назвали количество проголосовавших в пятницу на выборах президента России
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    15 марта 2024, 19:48 • Новости дня

    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 27%

    ЦИК: Явка на выборах президента России за час до закрытия участков составила 27%

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах президента России к 19.10 мск составляет 27%, следует из данных на сайте ЦИК России.

    За час до закрытия участков в первый день голосования явка по стране составила 27,00%, следует из данных ЦИК, передает РИА «Новости».

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    Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    15 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Жительница Петербурга по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок

    Tекст: Вера Басилая

    Молодая девушка в Петербурге бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка, пишет «Фонтанка».

    По информации издания, девушку задержали на месте преступления, полицейским она пояснила, что задание поджечь здание избиркома она получила от «украинского Telegram-канала». По словам нарушительницы, ей обещали заплатить, пишет «Фонтанка».

    Прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    Ранее была задержана женщина на одном из избирательных участков в Когалыме, она безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Еще одна нарушительница пыталась испортить бюллетени в урне для голосования в КЧР.

    Кроме того, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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    15 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Женщину задержали в Югре за попытку поджечь ящик для голосования

    Tекст: Ольга Никитина

    Женщина на одном из избирательных участков в Когалыме безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования, применив бутылку с зажигательной смесью, сообщил избирком ХМАО – Югры.

    В Telegram-канале избиркома сообщается, что инцидент произошел в 15.18 по местному времени (13.18 мск).

    Женщину задержали, а возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадавших нет.

    Ранее в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    15 марта 2024, 00:12 • Новости дня
    Губернатор Камчатки проголосовал на выборах президента первым из глав регионов

    Губернатор Камчатки первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов прибыл на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.

    Солодов вместе с супругой и детьми участвовал в церемонии открытия избирательного участка №21 во Дворце молодежи в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта), где и проголосовал одним из первых, сообщает Telegram-канал правительства региона.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах президента. На Камчатке начали работу почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55.

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

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    15 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Регионы ДФО бьют рекорды по явке на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Избиркомы начали подводить первые итоги по явке. Некоторые регионы ДФО бьют рекорды. Так, по данным Приморского ЦИК, явка на 15.00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне – 36,74%.

    В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области – 20,51%, пишет «ФедералПресс».

    В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили.

    На Чукотке избирательные участки посетила половина населения – 50,06%. Больше всего в ГО Эгвекинот – 62,68%. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей.

    В Якутии – 28,20%. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит.

    В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%, или 165 тыс. 582 избирателя. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.

    Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.

    Напомним, президентские выборы в России проходят на протяжение трех дней – с 15 по 17 марта. Самые первые участки в стране открылись на Дальнем Востоке.

    Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней чернилами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центризбирком призвал избирательные участки усилить охрану урн для голосования после инцидентов с порчей бюллетеней в двух регионах России, в ходе которых граждане вливали в ящики чернила, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

    По его словам, чернила в урны вливали и женщины, и мужчины. Булаев считает, что за это им обещали деньги и вознаграждение. Инциденты произошли в Ростове и Карачево-Черкесии, передает ТАСС.

    В связи с этим ЦИК просит усилить охрану ящиков для голосования, для этого комиссия обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.

    Ранее заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут предупредил, что за воспрепятствование проведению выборов грозит уголовная ответственность.

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    15 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    В КЧР задержали пытавшуюся испортить бюллетени в урне для голосования женщину

    Tекст: Вера Басилая

    Женщина пыталась испортить бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, нарушительница задержана, сообщила председатель избиркома республики Лариса Абазалиева.

    Абазалиева пояснила, что инцидент произошел на избирательном участке № 157 в Малокарачаевском районе, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

    Она также отметила, что голосование не прекращалось, а урна опечатана, бюллетени, которые в ней находятся, учтут при подсчете голосов. На избирательном участке усилена охрана, обстановка стабильная.

    Ранее женщина в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

    Также в Москве сообщили о кибератаках на систему дистанционного электронного голосования. ЦИК России призвал избирательные участки усилить охрану ящиков для голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, явка на выборах президента России к 12.00 мск первого дня голосования составила 5,47%. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 13:53 • Новости дня
    На Украине возбудили дело против Машкова из-за участия в избирательной кампании

    На Украине возбудили дело против Машкова из-за участия в избирательной кампании в России

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы возбудили дело против худрука Московского театра Олега Табакова, сопредседателя избирательного штаба действующего президента Владимира Путина, народного артиста Владимира Машкова.

    Отмечается, что Машкову вменяется активное участие в предвыборной кампании и публичная поддержка действий России, передает ТАСС.

    Дело возбуждено по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины» и о «пропаганде войны».

    В конце января Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты.

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    15 марта 2024, 06:12 • Новости дня
    Участки на выборах президента России открылись на Урале

    Участки на выборах президента России открылись на Урале и в ряде регионов

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья.

    В Свердловской области проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий, передает РИА «Новости».

    В Челябинской области на выборах президента России работает 2276 избирательных участков, из них более 1,1 тысячи участков оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, 16% избирательных участков региона будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней.

    В Курганской области будут работать 799 избирательных участков, а 17 марта дополнительно начнут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

    В Пермском крае избирательные участки будут работать в 1459 зданиях, на которых смогут проголосовать 770 тысяч человек. 

    В Оренбуржской области начали работу 1511 постоянных и 42 временных избирательных участков для 1,5 млн избирателей. Несколько участков начали работу на два часам раньше остальных – они открылись в 6.00 (4.00 мск), чтобы смогли проголосовать работники крупных промышленных предприятий области, пассажиры в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

    В Башкирии задействовано 3308 избирательных участков. В общей сложности в республике подготовили порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования. Традиционно они изготавливаются на русском, на башкирском и на татарском языках.

    В Тюменской области голосование ведется на 1061 постоянном избирательном участке и девяти временных. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

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    15 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Москвичей предупредили о последствиях нарушения избирательного законодательства

    Прокуратура Москвы предупредила о последствиях нарушения избирательного законодательства

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы, сообщили в надзорном ведомстве.

    В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщается, что на территории столицы выявлены факты публичного распространения призывов в адрес неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города для участия в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства.

    В ведомстве предупредили, что распространение подобных материалов, в том числе через социальные сети, форумы, интернет-платформы, группы и сообщества, воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, а также участие в незаконных массовых публичных акциях являются наказуемыми по действующему уголовному законодательству.

    Ранее в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Югре женщина безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования, применив бутылку с зажигательной смесью.

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    15 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    ЦИК назвал явку на выборах президента России

    ЦИК: Явка на выборах президента России на 14:00 мск составила 8,95%

    ЦИК назвал явку на выборах президента России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск составила 8,95%, следует из данных на информационном табло в ЦИК России.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что эти данные учитывают в том числе досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что избиркомы начали подводить первые итоги по явке. По данным Приморского ЦИК, явка на 15:00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне – 36,74%.

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    15 марта 2024, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В большинстве российских регионов явка на президентских выборах достигла беспрецедентно высокого уровня, несмотря на попытки противников воспрепятствовать голосованию, отмечают эксперты.

    На многих избирательных участках желающие проголосовать выстраивались в очередь, рекордное число избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании, указал политолог, член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

    «Высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств», – отметил он.

    В условиях развязанной против России гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и ее вооруженные силы в достижении победы в противостоянии с врагом, подчеркнул Шаповалов.

    По словам эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, высоких показателей явки на выборах удалось достичь в том числе благодаря изменениям, касающимся порядка голосования.

    «Социологи на протяжении десятилетий исследовали феномен абсентеизма, уклонения части избирателей от участия в голосовании. Значительная часть представителей этой группы объясняла свое поведение занятостью, личными делами, житейским «не успеваю», – сообщил Рудаков. В их числе миллионы людей, среди которых были и многодетные матери, и работники производств непрерывного цикла, и пенсионеры, проживающие за городом, пояснил он.

    После того как голосование стало трехдневным, а в 29 регионах стало доступно дистанционное голосование, эта категория граждан «вернулась на выборы», заявил эксперт.

    Дистанционное электронное голосование позволило привлечь на выборы молодых избирателей. «На наших глазах возникают новые электоральные традиции – если для людей старшего поколения естественным и привычным было личное посещение избирательного участка, то для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», чем-то столь же естественным и самоочевидным становится участие в ДЭГ», – отметил Рудаков.

    По итогам первого дня голосования явка на выборах на Чукотке составила 63,66%, в Еврейской автономной области – 55,63%, в Сахалинской области – 47%, в Камчатском крае – 35,92%, в Амурской области – 31,9%, в Хабаровском крае – 30,03%.

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    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





    Результаты


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    15 марта 2024, 08:00 • Новости дня
    В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

    В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов,
    Ольга Никитина

    На выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 мск в Москве открылись свыше 2,2 тыс. избирательных участков. Они будут работать три дня до 20.00 мск. Проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru можно в те же даты, но круглосуточно. Онлайн-голосование стартовало также с 8.00 мск 15 марта и продлится до 20.00 мск 17 марта.

    Как сообщала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в том числе будут работать участки для лиц, не имеющих места жительства и находящихся в дни голосования в столице. Порядка 32 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня готовы к своей работе, все они прошли обучение, передает ТАСС ее слова.

    Также о готовности столицы к проведению выборов заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году. Согласно сайту штаба, обучение накануне выборов в Москве прошли 7 тыс. наблюдателей. Общественный порядок в Москве во время выборов президента России 15–17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тыс. человек.

    Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования (ТЭГ). Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

    Кроме того, более 3,9 тыс. избирательных участков открылось на территории Московской области для проведения голосования на выборах президента России, которое проходит с 15 по 17 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства смогут свыше 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.

    Временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов – Шереметьево и Жуковский.

    По данным губернатора и правительства Подмосковья, подавляющее большинство избирательных участков расположены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Также в регионе организовано 57 временных избирательных участков. На случай непредвиденных ситуаций в регионе подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных, они расположены в автобусах. Более 2,6 тыс. участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами, которые будут работать в режиме реального времени. Остальные участки оборудованы видеорегистрацией, часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

    В Подмосковье организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Кроме того, свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда. Так, в системе ФСИН будет открыто 12 избирательных участков: 11 стационарных и один выездной. Во всех остальных местах принудительного содержания, где открытие временного избирательного участка нецелесообразно из-за количества содержащихся, люди смогут проголосовать благодаря выезду мобильной группы с УИК.

    Более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Помимо этого, свыше 250 тыс. жителей региона выбрали для себя удобный избирательный участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

    Следить за открытостью и легитимностью проведения выборов на территории региона будут около 12 тыс. наблюдателей, в том числе порядка 150 представителей других стран. Кроме того, по инициативе Общественной палаты Московской области в городском округе Одинцово открыт Центр общественного наблюдения. В нем смонтирована видеостена с разрешением изображения в формате Full HD и высококачественным звуком. На нее можно вывести трансляцию с любого подмосковного избирательного участка.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

    Ранее сообщалось, что избирательные участки заработали на Камчатке, Чукотке и на Урале.

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