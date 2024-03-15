Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.0 комментариев
Член СПЧ: В акциях с зеленкой и поджогами очевиден срежиссированный процесс
Акции с зеленкой и поджогами на избирательных участках в России никак с политическими взглядами участников не связаны, это срежиссированный процесс, считает член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.
По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются, говорится на сайте НОМ.
«В ход идут самые мерзкие технологии – провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьезного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи – сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму», – сказал Брод.
«Мы зафиксировали с десяток подобных случаев провокаций – с зеленкой, попытками организовать поджог на участке с использованием петард или забрасывая «коктейлем Молотова» – в КЧР (УИК 157), в Ростовской области (УИК 120), Воронежской области (УИК 1234, 430 и 409), в Москве (УИК 1527), ХМАО (УИК 434), Санкт-Петербурге (1395-1396), Свердловской области (УИК 260), Мытищах (УИК 1699), Лыткарино (УИК 1426), Челябинской области (УИК 176), Новосибирской области (1903), Курганской области (УИК 285), Краснодарском крае (09-02) Великом Новгороде (УИК 1186). Одному из исполнителей, например, посулили денег, это четко слышно на видео из Воронежской области. Понимая, что жители России активно и добровольно идут на выборы, внешними кураторами ничего не остается, как всеми силами пытаться их сорвать. Но это бессмысленно», – добавил Брод.
Как рассказал эксперт на брифинге в экспертном ситуационном центре НОМ и МРГ СПЧ, первый день голосования отметился высокой явкой и прошел без серьезных нарушений. Несмотря на провокации, голосование на всех вышеназванных участках продолжается, что демонстрирует бессилие тех, кто хочет сорвать выборы.
Голосование на выборах президента России 15 марта проходит при высокой активности избирателей. Общая явка на выборах президента РФ по состоянию на 18.00 (мск) составила 25,79%, следует из данных на информационном табло в ЦИК РФ. В федеральном ДЭГ, по данным на 18.00, приняло участие в голосовании 2 976 376 избирателей, что составляет ~ 67% от числа зарегистрировавшихся в ДЭГ. Выборы продолжаются в штатном режиме.
По словам федерального координатора НОМ Алексея Пескова, по состоянию на 18.00 мск на «Карту сообщений» НОМ поступило свыше 21 тыс. сообщений, из которых порядка 2,8% составляют информацию, связанную с проблемами или инцидентами. Основная масса проблемных сигналов по итогам проверки не подтвердилась, имели место процедурные технические недочеты, оперативно устраненные при участии наблюдателей. Вместе с тем стоит отметить единичные вопиющие случаи провокаций, связанных с попытками поджогов на избирательных участках, во всех случаях оперативно приняты меры правоохранительными органами.
Напомним, экспертный ситуационный центр ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ начал работу с момента открытия первых избирательных участков на Камчатке и Чукотке.
В первый день голосования экспертный центр посетили международные наблюдатели и эксперты из Италии, Франции, Ирана, Грузии, Кении, Уганды и других государств. Представители НОМ познакомили наблюдателей с работой Ситуационного центра, рассказали об общественных штабах, масштабном видеоконтроле и онлайн-мониторинге. По словам наблюдателей, система общественного наблюдения в России уникальна, аналогов в мире нет. Члены комиссий встречали наблюдателей приветливо, каких-либо ограничений в посещении участков не было.
Ранее иностранные электоральные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что избирательный процесс соответствует принципам открытости и гласности.