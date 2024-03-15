Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.3 комментария
Политологи: Явка на выборах президента в этот раз может быть выше, чем в прошлый
Политолог Потуремский: Уральский федеральный округ голосуют в пятницу, чтобы уйти на выходные с чувством выполненного долга
Многие люди идут на участки именно в пятницу, чтобы уйти на выходные с чувством выполненного гражданского долга. Поэтому сейчас во ряде регионов фиксируется высокая явка. Можно предположить, что она превысит результаты прошлых президентских выборов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Виктор Потуремский и Наталья Линдигрин. В пятницу в России стартовали выборы президента.
«Голосование в регионах Уральского федерального округа в самом разгаре. Никаких нарушений зафиксировано не было», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Он добавил, что делать выводы о явке пока преждевременно. «Тем не менее, мы видим высокий интерес со стороны избирателей. Предварительные цифры подтверждают прогнозы ведущих социологов страны», – подчеркнул собеседник.
Потуремский отметил, что в пятницу традиционно голосуют представители старшего поколения. «Но на участки приходят и люди среднего возраста, которые имеют какие-то планы на субботу и воскресенье и действуют по принципу – исполни гражданский долг, а потом иди на выходные», – сказал политолог.
Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем, ожидает, что явка в этом году превысит прошлые результаты. Она связывает это с тем, что в регионах проводилось активное информирование, работает система дистанционного электронного голосования и выборы будут проходить в три дня. «Жители идут на избирательные участки стабильно с момента их открытия. Важно, что настроение у всех хорошее», – указала собеседница.
В пятницу стартовали выборы президента России. В регионах Уральского федерального округа работают 7 599 избирательных участков, в том числе временные – в стационарах, СИЗО, сообщается на сайте уральского полпредства. В Свердловской и Челябинской областях в этот раз доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в нем подали заявки 302 тыс. свердловчан и 226 тыс. южноуральцев.
По данным ЦИК, явка на выборах президента РФ к 12.00 мск первого дня голосования составила 5, 47%. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.
На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.