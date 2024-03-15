Политологи: Явка на выборах президента в этот раз может быть выше, чем в прошлый

Политолог Потуремский: Уральский федеральный округ голосуют в пятницу, чтобы уйти на выходные с чувством выполненного долга

Tекст: Олег Исайченко

«Голосование в регионах Уральского федерального округа в самом разгаре. Никаких нарушений зафиксировано не было», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Он добавил, что делать выводы о явке пока преждевременно. «Тем не менее, мы видим высокий интерес со стороны избирателей. Предварительные цифры подтверждают прогнозы ведущих социологов страны», – подчеркнул собеседник.

Потуремский отметил, что в пятницу традиционно голосуют представители старшего поколения. «Но на участки приходят и люди среднего возраста, которые имеют какие-то планы на субботу и воскресенье и действуют по принципу – исполни гражданский долг, а потом иди на выходные», – сказал политолог.

Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем, ожидает, что явка в этом году превысит прошлые результаты. Она связывает это с тем, что в регионах проводилось активное информирование, работает система дистанционного электронного голосования и выборы будут проходить в три дня. «Жители идут на избирательные участки стабильно с момента их открытия. Важно, что настроение у всех хорошее», – указала собеседница.

В пятницу стартовали выборы президента России. В регионах Уральского федерального округа работают 7 599 избирательных участков, в том числе временные – в стационарах, СИЗО, сообщается на сайте уральского полпредства. В Свердловской и Челябинской областях в этот раз доступно дистанционное электронное голосование. Для участия в нем подали заявки 302 тыс. свердловчан и 226 тыс. южноуральцев.

По данным ЦИК, явка на выборах президента РФ к 12.00 мск первого дня голосования составила 5, 47%. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.