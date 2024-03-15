Участки на выборах президента России открылись на Урале и в ряде регионов

Tекст: Денис Тельманов

В Свердловской области проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий, передает РИА «Новости».

В Челябинской области на выборах президента России работает 2276 избирательных участков, из них более 1,1 тысячи участков оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, 16% избирательных участков региона будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней.

В Курганской области будут работать 799 избирательных участков, а 17 марта дополнительно начнут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

В Пермском крае избирательные участки будут работать в 1459 зданиях, на которых смогут проголосовать 770 тысяч человек.



В Оренбуржской области начали работу 1511 постоянных и 42 временных избирательных участков для 1,5 млн избирателей. Несколько участков начали работу на два часам раньше остальных – они открылись в 6.00 (4.00 мск), чтобы смогли проголосовать работники крупных промышленных предприятий области, пассажиры в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

В Башкирии задействовано 3308 избирательных участков. В общей сложности в республике подготовили порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования. Традиционно они изготавливаются на русском, на башкирском и на татарском языках.

В Тюменской области голосование ведется на 1061 постоянном избирательном участке и девяти временных. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом.