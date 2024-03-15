Захарова: Румынии простили почти весь долг перед СССР за разрушения во время Великой Отечественной

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся с царских времен. Она уточнила, что речь идет о 17 вагонах.

При этом менее чем через шесть Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнула Захарова, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Это 300 млн долларов репараций – 4 млрд долларов на сегодняшние деньги, сообщила она.

Все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по экспертным оценкам, составляют 1365–1665 тонн золота – это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах.

Более того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. Так, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах, подчеркнула Захарова.

Бывший союзник Гитлера, как отметила она, использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы навесить на Россию «свои фантомные долги вековой давности». Все это, как пояснила официальный представитель МИД, призвано поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране.

Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.