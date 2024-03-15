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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    18 комментариев
    15 марта 2024, 09:49 • Новости дня

    Захарова припомнила Румынии прощенный долг после требования о золоте

    Захарова: Румынии простили почти весь долг перед СССР за разрушения во время Великой Отечественной

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Европарламента к России вернуть Румынии золото, вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся с царских времен. Она уточнила, что речь идет о 17 вагонах.

    При этом менее чем через шесть Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Как подчеркнула Захарова, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Это 300 млн долларов репараций – 4 млрд долларов на сегодняшние деньги, сообщила она.

    Все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по экспертным оценкам, составляют 1365–1665 тонн золота – это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах.

    Более того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. Так, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах, подчеркнула Захарова.

    Бывший союзник Гитлера, как отметила она, использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы навесить на Россию «свои фантомные долги вековой давности». Все это, как пояснила официальный представитель МИД, призвано поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

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    13 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Европарламент отклонил продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины

    Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС

    Европарламент отклонил продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины
    @ Hanna Arhirova/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза (ЕС) не получило поддержки в Европарламенте (ЕП).

    Документ отправили на доработку в комитет Европарламента, занимающийся вопросами международной торговли, следует из официального сообщения ЕП, передает ТАСС.

    Ранее экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

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    13 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»

    Президент Польши Дуда на встрече с Байденом заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки»

    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Польше в Европе «нужно больше Америки – экономически, политически и в военном плане», заявил польский президент Анджей Дуда на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Дуда сказал, что поляки «верят в Америку». По его мнению, Европе требуется «больше американского духа в мышлении и действиях». Он «пригласил в Польшу новые американские фирмы», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден не видит необходимости в увеличении численности войск США на польской границе, передает ТАСС.

    США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в 3,7 млрд долларов. Также США предложили Польше заем в 2 млрд долларов на закупку вертолетов Apache.

    Напомним, замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Польша ведет переговоры с США об увеличении американского воинского контингента. СМИ сообщали, что Дуда выступает за увеличение американского контингента.

    Военный эксперт Юрий Кнутов указывал, что «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии». По его словам, «судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США».

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    14 марта 2024, 12:42 • Новости дня
    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США

    Политолог Межевич: Если США прикажут, страны Прибалтики отправят свои бесполезные войска на Украину

    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США
    @ Estonian Ministry of Education and Research

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры прибалтийских стран полностью зависят от США, поэтому решение об отправке их солдат на Украину будут принимать в Штатах. Однако пока Вашингтон в этом не заинтересован, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

    «Если из американского посольства раздастся звонок на личный телефон премьера Эстонии, политик сделает все, что ей прикажет дипломат. Также и с отправкой войск: если США дадут команду, прибалтийские страны отправят солдат. У государств Прибалтики есть флаги, гимны, гербы, территория и народ, а суверенитет отсутствует», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом – армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет», – отмечает собеседник.

    Спикер также обратил внимание на желание премьера Латвии отгородиться от России «железным занавесом». «Идея Силини о «железном занавесе» – это выстрел себе в ногу. Как минимум прибалты до сих пор подключены к нашей энергосети и отрыв от нее негативно скажется на экономике. Кроме того, они получают деньги от посредничества при поставках товаров в Россию. Если они хотят отказаться от этих средств, то выбрали верный путь», – сыронизировал он.

    «Вся эта риторика, судя по всему, объясняется желанием Прибалтики повысить и приукрасить свой реальный статус в Евросоюзе. Сейчас они практически не могут влиять на решения ЕС. Зато это образцовые русофобы, чем и пытаются выбить себе дополнительные очки», – заключил Межевич.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос депутатов парламента страны о возможной отправке войск на Украину. Когда ей был задан вопрос об этом, она указала, что для этого требуется мандат Рийгикогу, поэтому депутаты парламента «сами смогут решить этот вопрос». «Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас», – уточнила глава правительства.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в свою очередь заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с армией. Она подчеркнула, что некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными». По ее мнению, требуется «аналитика военных, действительно ли поможет Украине в ее конкретной ситуации» отправка сил альянса.

    Кроме того, Силиня отметила стремление отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии. В первую очередь речь идет об экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, добиться этого «не так просто», государства Прибалтики «все еще в процессе, это требует времени».

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    13 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    Венгрия оценила вероятность отправки западных войск на Украину

    Глава МИД Венгрии Сийярто с сожалением признал возможность отправки европейских войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, признал, что это возможно.

    По словам Сийярто, такой шаг окажется значительным нарушением красной линии НАТО, ведь альянс с самого начала специальной военной операции России на Украине подчеркивал, что не является участником конфликта. Однако, заявил Сийярто, принимая во внимание перемены «в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя», передает РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Напомним, Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов».

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    14 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Белоруссии вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, следует из постановления премьер-министра страны Романа Головченко.

    В правительстве Белоруссии заявили, что введение запрета на ввоз – ответная мера на решение Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска, передает ТАСС.

    Ранее Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

    Белоруссия обвинила Литву в умышленном создании затора на границе.

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    14 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель высказался о дружбе России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не хотят «бросать Россию в объятия Китая», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    В интервью испанскому агентству EFE Боррель напомнил о наличии договора о дружбе между Россией и КНР и заявил, что ЕС «не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия КНР», передает ТАСС.

    По мнению дипломата, членам ЕС следует позаботиться о том, чтобы «восхождение Китая как великой державы способствовало миру и стабильности в мире». Он также заявил, что Китай для ЕС одновременно является партнером, конкурентом и соперником.

    Говоря об украинском конфликте, Боррель заявил, что ЕС поддерживает Киев не только из-за моральных принципов, но и «ради собственной безопасности и собственных интересов».

    Ранее директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая.

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    12 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз исключил из санкционного списка трех россиян

    ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний, исключив из списка трех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против российских компаний и граждан, которые начал вводить после воссоединения Крыма с РФ. При этом из санкционного списка исключили трех россиян, сообщил Совет ЕС.

    Как утверждают в ЕС, санкции введены в отношении лиц, «несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает ТАСС.

    Санкции продлены до 15 сентября 2024 года. При этом «в контексте пересмотра санкций» Совет ЕС принял решение не продлевать меры в отношении трех российских граждан, фамилии которых не называются. Также из списка исключены девять умерших.

    Ранее депутаты Европарламента призвали продолжать вводить новые санкции в отношении России и Белоруссии.

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    14 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    Боррель увидел в конфликте на Украине черты «звездных войн»
    Боррель увидел в конфликте на Украине черты «звездных войн»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в конфликте на Украине черты «звездных войн».

    Как заявил Боррель в интервью испанской радиостанции RNE, в ходе конфликта особую роль играют телекоммуникационные системы, ИИ и беспилотники, поэтому , по его мнению, украинский конфликт – это смесь «классических войн высокой интенсивности» с мощным артиллерийским огнем и немного «звездных войн» с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    По его словам, Европа окружена огнем, и хотя она не находится в состоянии войны», но находится в опасности. Боррель добавил, что у ЕС нет избытка военных средств, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала процесс молчаливого разоружения. Он также заверил, что ЕС предоставил Киеву больше помощи, чем США. По его утверждению, сейчас Россия ожидает результатов президентских выборов в США.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Киева.

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    13 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    В ЕС договорились о выделении дополнительных средств на оружие для Киева

    Послы ЕС договорились о выделении дополнительных 5 млрд евро на оружие для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский фонд мира будет преобразован для выделения Украине еще 5 млрд евро на приобретение вооружений, соответствующих договоренностей достигли послы 27 стран Евросоюза.

    «Послы ЕС в принципе договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет [на военные поставки] в 5 млрд евро в 2024 году», – следует из заявления бельгийского председательства в Совете ЕС, опубликованного в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Ранее в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

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    14 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    На Западе разоблачили ложь ЕС о новой помощи в 5 млрд евро Украине

    Politico: Новые 5 млрд евро военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом

    Tекст: Вера Басилая

    Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico.

    Издание отмечает, что большая часть из 5 млрд евро – не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами Евросоюза. Так, Германии в качестве взноса – 1,2 млрд евро зачтутся ее поставки оружия Украине, передает ТАСС.

    Источники газеты из числа дипломатов не смогли точно сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине, но согласились, что «теоретически это может быть и ничего».

    Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.

    До этого в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

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    14 марта 2024, 23:32 • Новости дня
    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС

    Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС

    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС
    @ Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что правительство страны возместит ущерб, причиненный санкциями Евросоюза главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефу Гамбалеку.

    «Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.

    По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.

    «Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.

    Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.

    Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».

    Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.

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    13 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕК объяснила решение снять санкции с экс-главы «Яндекса» Воложа

    ЕК: Санкции ЕС с экс-главы «Яндекса» Воложа сняты в связи с изменением его поведения

    Tекст: Ольга Никитина

    Обычно решение о снятии санкций принимается в Европейском союзе в связи с изменением поведения фигурантов санкционного списка, заявил пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

    Стано отметил, что процедура снятия санкций предполагает, что эти решения принимаются единогласно в ситуациях, когда причины для санкций устранены и люди изменили свое поведение, передает ТАСС.

    Санкции также были сняты с вице-президента компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека,

    Напомним, Волож, как стало известно в среду, исключен из антироссийского списка Европейского союза.

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    13 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    ЕС снял санкции в отношении экс-главы «Яндекса» Воложа

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож исключен из антироссийского списка Европейского союза, соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

    Кроме того, из списков убрали имена вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, передает РИА «Новости».

    Решение вступит в силу со следующего дня после публикации.

    В феврале стало известно о планах ЕС снять ограничения с Воложа, который официально просил власти ЕС исключить его из санкционных списков.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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