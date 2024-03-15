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Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении
Экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении, обстреляв их при помощи неуправляемыми авиационными ракетами, сообщили в Минобороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что после применения средств поражения экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов.