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ВСУ за сутки выпустили 16 боеприпасов по населенным пунктам ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 16 боеприпасов, сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Пять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», – приводит ТАСС сообщение центра.
Отмечается, что за сутки по населенным пунктам ДНР было выпущено 16 единиц различных боеприпасов. Повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии в ДНР.
Уточняется, что удар был наносился по кабине, однако большегруз шел на большой скорости, благодаря чего оператор БПЛА промахнулся. После детонации машину задело осколками.