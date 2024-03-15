Лидер хуситов заявил о гибели 34 ополченцев из-за атак на коммерческие суда в Красном море

Tекст: Денис Тельманов

«В ходе этих операций мы понесли потери: около 34 человек погибли, многие были ранены», – сказал аль-Хуси в эфире телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли 17 массированных ударов по объектам хуситов на западе Йемена, в результате погибли 11 человек, 14 получили ранения.

Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря.

Еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

При этом хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе. Несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.

Кроме того, ракетные войска хуситов успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, которая может развивать скорость до 8 Махов (10 тыс. км/ч).