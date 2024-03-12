Удары США и Великобритании по территории Йемена привели к гибели 11 человек

США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена, погибли 11 человек

Tекст: Денис Тельманов

Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Отмечается, что еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.

Также несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.