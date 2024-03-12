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    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    12 марта 2024, 02:54 • Новости дня

    Удары США и Великобритании по территории Йемена привели к гибели 11 человек

    США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена, погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 17 массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на западе Йемена, в результате погибли 11 человек, 14 получили ранения.

    Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Отмечается, что еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

    Ранее сообщалось, что хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.

    Также несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.

    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    9 марта 2024, 10:12 • Новости дня
    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США, и это сделало его «крутым», заявил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи боксер Кевин Джонсон.

    Джонсон назвал интервью Путина Карлсону хорошим, отметив, что американский журналист сделал блестящий ход, побеседовав с верховным главнокомандующим. По словам боксера, интервью выбесило CNN, CBS, FOX , Карлсон всем новостным каналам поставил шах и мат, передает ТАСС.

    Спортсмен признался, что тот факт, что в Америке негативно отзываются о приезде Карлсона в Россию, заставило боксера посмотреть интервью Путина.

    По словам Джонсона, у Путина были ответы на все, Карлсону не удалось заманить в ловушку своими вопросами президента России.

    Напомним, уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации в январе 2024 года.

    Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе интервью Путина Карлсону встретили «с остервенением».

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    9 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки, сообщил телеканал CNN.

    Высокопоставленные чиновники в администрации президента США заявили, что информация оказалась «не просто гипотетической», и решение было принято на основании анализа ситуации и чрезвычайно важных данных разведки, передает канал «360».

    По словам чиновников, в Вашингтоне должны были составить планы на случай, если «немыслимое событие» действительно произойдет. Второй источник сообщил, что у США есть право тщательно подготовиться.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

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    10 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    New York Times: В США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники в США в период обеспокоенности возможностью потенциального «ядерного удара» России по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.

    Источники сообщили, что ответом должна была быть «какая-то впечатляющая реакция», например, обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    В субботу телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

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    10 марта 2024, 02:55 • Новости дня
    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю

    Байден заявил о вреде Израилю от действий Нетаньяху против сектора Газа

    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю
    @ 10 Tampa Bay/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает, заявил президент США Джо Байден.

    Байден признал право Нетаньяху «защищать Израиль» и «преследовать ХАМАС». Однако, по мнению президента США, Нетаньяху «должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей». Он упрекнул Нетаньяху в том, что из-за премьера «остальной мир идет вразрез тому, что отстаивает Израиль». Как заявил Байден, «это большая ошибка».

    При этом Байден обещал, что «никогда не оставит Израиль». Он подчеркнул, что «оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

    Напомним, американские СМИ пишут о серьезном конфликте между Байденом и Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛа на город Рафах.

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    10 марта 2024, 06:42 • Новости дня
    Нетаньяху отказался «выслушивать моральные проповеди» Эрдогана

    Нетаньяху обвинил Эрдогана в «поддержке убийц и насильников»

    Нетаньяху отказался «выслушивать моральные проповеди» Эрдогана
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает «убийц и насильников из террористической организации ХАМАС», Израиль не собирается выслушивать его «моральные проповеди», заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Израиль «придерживается законов войны». Эрдоган же, по его словам, «отрицает геноцид армян, убивает курдов в своей стране, где пропадают оппоненты режима и журналисты», передает ТАСС.

    Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети также обвинил Эрдогана в поддержке «убийств и сексуальных преступлений, совершенных ХАМАС». Он назвал Эрдогана «одним из величайших угнетателей и антисемитов в истории». Кац заявил, что Турция, «наряду с Ираном», стала «крупнейшей страной, поддерживающей террористов». «Какой позор для республики, основанной отцом современной Турции Кемалем Ататюрком», – заявил миистр.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль, получая безграничную поддержку Запада, совершает очевидный геноцид в секторе Газа. Главной причиной беззаконного отношения Израиля к сектору Газа является поддержка, которую страны Запада оказывают Израилю «за их грехи в Холокосте», сказал он.

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    9 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Американский офицер призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Американский офицер Дэвис призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы не допустить глобального конфликта, США необходимо нормализовать отношения с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

    На своем YouTube-канале Дэвис выразил мнение, что США «должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», передает РИА «Новости».

    «Толкать США против собственных интересов – полное безумие», – подчеркнул он.

    Дэвис также заявил, что выделение новой помощи Киеву не даст результата, и добавил, что не понимает, почему Вашингтон так беспокоит финансирование Украины.

    Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба.

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    10 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Нетаньяху поручил подготовить тюрьмы для палестинцев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить тысячи новых мест в тюрьмах для будущих палестинских заключенных

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам подготовить несколько тысяч новых мест в тюрьмах для палестинцев, которых планируется арестовать в течение 2024 года, сообщила канцелярия правительства.

    «Нетаньяху поручил министерствам финансов, обороны и национальной безопасности срочно подготовить тысячи мест содержания под стражей для новых задержанных и заключенных», – приводит сообщение канцелярии Нетаньяху РИА «Новости».

    Отмечается, что распоряжение было дано по итогам дискуссии, на которой прозвучали оценки армии и службы общей безопасности, что тысячи террористов будут арестованы в секторе Газе и на Западном берегу в 2024 году.

    По данным канцелярии, за пять месяцев конфликта израильские военные арестовали около 4 тыс. подозреваемых в терроризме, большинство из которых были задержаны в секторе Газа.

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    9 марта 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия решила обсудить в СБ ООН вопрос присутствия западных военных на Украине

    Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу присутствия военных западных стран на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На 22 марта Россия запросила заседание СБ ООН, на котором собирается обсудить тему присутствия западных военных на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что некоторые безответственные политики в Европе толкают украинский конфликт к эскалации, добиваясь прямого столкновения России и НАТО. По его словам, тяжело иначе понять соответствующие слова президента Франции Эммануэля Макрона, «грозящие началом третьей мировой войны», передает РИА «Новости».

    Комментируя разговор офицеров бундесвера, «рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост», Полянский указал, что в их беседе было подтверждено присутствие на Украине американских, британских и европейских военных советников, которые «помогают ВСУ выбирать цели для ударов».

    Также Полянский указал на сообщения New York Times о появлении на Украине у границы с Россией «мощнейших разведывательных станций ЦРУ» сразу после госпереворота.

    «Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета безопасности», – сказал Полянский.

    Он отметил, что постпред Франции при ООН Николя де Ривьер и заместитель американского постпреда при ООН Роберт Вуд ничего не сказали по указанным темам. Кроме того, «среди запросившихся выступить на сегодняшнем заседании» не было «обычно весьма активного представителя Германии», передает ТАСС.

    Западные страны сильно понизили ставки в отношении Украины, и теперь вместо призывов к помощи властям в Киеве звучат слова о недопустимости победы России, сказал Полянский.

    Напомним, Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину. Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз.

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    9 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Республиканцы в Конгрессе США начали работу над своим пакетом помощи Киеву

    NBC: Республиканцы в Палате представителей начали разработку проекта помощи Киеву в кредит

    Tекст: Вера Басилая

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов, в том числе могут задействовать замороженные российские активы, сообщили источники телекомпании NBC.

    Источники сообщают, что разрабатывает пакет помощи Украине спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и председатели ряда комитетов Палаты представителей. В случае одобрения своего предложения в Конгрессе они рассчитывают не испортить отношения с теми конгрессменами, кто категорически против дальнейшей помощи Украине, передает ТАСС.

    Как сообщает NBC News, инициатива подразумевает предоставление Киеву части финансовой поддержки в виде кредитов. Предполагается, что в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы, сообщил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол.

    СМИ сообщали, что Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает 66 млрд долларов для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь.

    Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft заявил, что обсуждаемый в США пакет помощи Украине в размере 60 млрд долларов не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха ВСУ.

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    9 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Пентагон отверг обвинения в убийстве жителей Газы контейнерами с гумпомощью

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер назвал сообщения о гибели людей в Газе из-за падения контейнеров с гумпомощью США ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о том, что в результате сброса с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа погибли местные жители, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Канал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны Газы сообщал, что из-за осуществленного США сброса контейнеров погибли как минимум пять человек, передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что «сообщения о пострадавших в Газе от сброшенного США с воздуха груза с гуманитарной помощью являются ложными».

    Он сказал, что «видел эти сообщения СМИ», но «не может подтвердить эти смерти». По его словам, «сообщения» о том, что «эти смерти вызвали США» и их «сбросы с самолетов, не соответствуют действительности». Он выразил уверенность, что «это были не США», которые могут «наблюдать за тем, как именно» американские контейнеры «падают на землю», передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что израильские военные открыли пулеметный огонь по жителям, ожидавшим грузовики с гуманитарной помощью у кольцевых развязок Аль-Набулси и Аль-Кувейт в западной и южной частях города Газа.

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    11 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    США определились с размером финансирования на сдерживание России

    США заложили в бюджет в 2025 году на сдерживание России 1,5 млрд долларов

    США определились с размером финансирования на сдерживание России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США Джо Байдена заложила на 2025 бюджетный год 1,5 млрд долларов на сдерживание России, проект бюджета на следующий год был обнародован Белым домом и направлен на рассмотрение Конгресса.

    Отмечается, что эти деньги будут направлены «на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии». Данная сумма включает более 300 млн долларов на закупку американского оборудования в регионе и 482 млн долларов для Украины для ее противостояния России, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов.

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    11 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Песков оставил без комментариев присуждение «Оскара» антироссийскому фильму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль оставляет без комментариев присуждение американской премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой», – ответил Песков на вопрос о комментарии по поводу присуждения «Оскара» украинской ленте, передает ТАСС.

    Антироссийский фильм «20 дней в Мариуполе» награжден «Оскаром» в категории «Лучший документальный фильм».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снять российское кино об СВО.

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    11 марта 2024, 08:25 • Новости дня
    В Канаде раскритиковали Белый дом за задержку поставки NASAMS Киеву

    Глава Минобороны Канады Блэр упрекнул Белый дом за задержку поставок ЗРК NASAMS Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Вашингтон из-за задержки поставки Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, пишет Edmonton Journal.

    По данным издания, министр призвал Белый дом обеспечить необходимое финансирование для завершения контрактов с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace, передает РИА «Новости».

    Также Блэр отметил, что без согласия со стороны Штатов для закупки NASAMS потребовались бы годы.

    Как подчеркивает издание, канадское министерство пыталось ускорить этот процесс, однако Штаты в данный момент озадачены проблемой с собственным финансированием соглашения.

    В январе стало известно, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не был поставлен Киеву.

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    11 марта 2024, 06:52 • Новости дня
    В результате удара израильских ВВС в Газе погибли десять палестинцев

    В результате удара израильских ВВС в Газе погибли десять палестинцев, в том числе женщины и дети

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолеты израильских ВВС нанесли серию ударов по жилому дому в районе Таль Аль-Хава, расположенному в южной части города Газы, в результате погибли не менее десяти палестинцев, среди которых женщины и дети.

    Нескольких раненых в результате израильской атаки доставленных в больницу «Аш-Шифа», передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает.

    Байден признал право Нетаньяху «защищать Израиль» и «преследовать ХАМАС». Однако, по мнению президента США, Нетаньяху «должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей».

    Он упрекнул Нетаньяху в том, что из-за премьера «остальной мир идет вразрез тому, что отстаивает Израиль». Как заявил Байден, «это большая ошибка».

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