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Удары США и Великобритании по территории Йемена привели к гибели 11 человек
США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена, погибли 11 человек
Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 17 массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на западе Йемена, в результате погибли 11 человек, 14 получили ранения.
Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
Отмечается, что еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.
Ранее сообщалось, что хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.
Также несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.