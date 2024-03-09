Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США

Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.9 комментариев
Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.9 комментариев
Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.6 комментариев
Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром
«Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все, что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.
«Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.
«И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.
«Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.
Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.
Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.
Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.
Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину
В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в этом «послании» прекрасно все».
В МИД обратили внимание на мрачные лица славянок на заднем фоне, «чьих мужей, независимо от их национальности, убивают из американского оружия на американские деньги по американскому велению».
В ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует Украину.
Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.
РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО
Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».
Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.
Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».
Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.
Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.
Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.
Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.
Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.
Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.
Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.
В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.
Украинские СМИ: Зеленский захотел избавиться от Кулебы
Источник сообщил, что у офиса президента много вопросов к Кулебе. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, у властей накопилось много претензий, передает ТАСС.
По информации украинского издания, Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Источник издания также сообщил, что вероятным кандидатом на пост главы МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква.
Ранее сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.
Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ
Он заявил, что не понимает, почему США уничтожает снаряды, когда Украина жалуется на их недостачу, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Киев в ближайшее время получит первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах.
В четырех населенных пунктах ДНР введена принудительная эвакуация детей. Планируется вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание «Страна.ua».
Издание отмечает, что днем ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов в Харьковской области.
Ранее в министерстве по вопросам реинтеграции Украины сообщили, что всего из подконтрольной ВСУ части ДНР будет вывезено 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих. Детей отвезут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.
Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации
В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.
По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.
Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.
Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
По его словам, администрации США придется подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, на за это время российские силы освободят больше территорий, передает РИА «Новости».
Миршаймер также подчеркнул, что ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте. По этой причине, добавил он, Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры.
Ранее американские СМИ сообщили, что существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров.
Голубев сообщил в Telegram, что «последствия на земле уточняются».
Позднее губернатор сообщил о новой атаке. Беспилотники были сбиты силами ПВО на подлете к Морозовску.
В результате атак пострадал сотрудник МЧС.
Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курском уничтожен украинский беспилотник.
Минобороны сообщило, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя 47 БПЛА. ПВО перехватила и уничтожила один над Белгородской областью, два – над Курской, три – над Волгоградской, остальные – над Ростовской областью, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российская ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Позднее произошла новая атака, БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.
Синхронист не смог перевести Зеленскому слова Эрдогана с турецкого на украинский язык
Зеленский попал в казусную ситуацию в пятницу во время пресс-конференции после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
На видео слышно бессвязные фразы синхрониста, который пытался внятно перевести слова Эрдогана на украинский язык. Журналист одного из турецких телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, но тот лишь состроил недовольную гримасу, а в это время переводчик с турецкого на украинский издавал непонятные звуки, передает РИА «Новости».
В итоге Зеленский обратился к журналисту с просьбой задать вопрос на английском, но получил отрицательный ответ, после чего переводить стал другой синхронист.
Напомним, в Стамбуле в пятницу прошла встреча Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Также в пресс-релизе сообщается, что обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.
Утверждается, что Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской АЭС и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, утвержденных в Совбезе ООН. В ходе беседы глава МАГАТЭ отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте остается шаткой.
Глава МАГАТЭ пообещал, что организация продолжит «пристально следить» за ситуацией с кадровым обеспечением на Запорожской АЭС.
Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта. Президент России Владимир Путин на встрече с Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.
Foreign Policy узнал о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777
Если же на Украине попытаются сделать копии стволов, может возникнуть проблема с нарушением прав интеллектуальной собственности. Сами американские специалисты не могут отправиться на передовую в связи с ограничениями на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
При этом журнал также сообщает, что госдепартамент хочет направить несколько десятков дипломатов в посольство в Киеве и «предоставить чиновникам больше возможностей перемещаться по прилегающему региону». Сейчас в посольстве находятся 100–200 дипломатов и военных, направить туда могут еще 30–40 сотрудников.
Дипломатам разрешат свободно перемещаться по Киевской области без предварительного согласия Белого дома. Как пишет издание, члены Конгресса хотят, чтобы в Киеве присутствовало больше американских чиновников, которые смогут осуществлять надзор за перемещением и применением оружия из США.
Напомним, командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен, рассказал, что вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении.