Гладков: На подлете к Белгороду уничтожено 11 воздушных целей

Tекст: Алексей Дегтярев

В городе, согласно предварительным данным, есть прилет на территории строительной базы, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

При этом пострадали два человека, у одного мужчины осколочные ранения предплечья, у второго – осколочные ранения нижних конечностей. Их уже доставили в больницу №2 в Белгороде. До этого сообщалось о 17 пострадавших в регионе, теперь их число выросло до 19.

В самом городе осколками повреждено здание, грузовик и спецтехника. Во дворе частного дома обрушена стена летней кухни. По предварительной информации, в Белгородском районе никто не пострадал.

До этого губернатор сообщал, что в Белгороде решили приостановить работу торговых центров из-за обстрелов со стороны ВСУ.