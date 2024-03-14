В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.8 комментариев
В Минэнерго пообещали не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке
Минэнерго: Все потребности рынка России в топливе будут удовлетворены
Нефтеперерабатывающий сектор России в начале года столкнулся с необходимостью внеплановых ремонтов на ряде НПЗ, однако все потребности внутреннего рынка в топливе будут удовлетворены, заверил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Сорокин сообщил, что власти и участники рынка предпринимают все усилия, чтобы сохранить профицит поставок на внутренний рынок. Так, напомнил он, превентивно была введена мера по запрету экспорта бензина, передает ТАСС.
Рынок, подчеркнул он, «более чем снабжен». «Все потребности как в бензине, так и дизельном топливе, будут полностью удовлетворены», – сказал он на заседании Общественного совета при Минэнерго России.
Представитель ведомства добавил, что рисков для топливообеспечения страны не просматривается. Где необходимо, используются запасы, добавил Сорокин.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно принять решение по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев в нынешнем году. Напомним, Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.