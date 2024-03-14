В Хакасии у аварийного дома обрушилась стена

Tекст: Алексей Дегтярев

Сообщение об обрушении стены поступило в 15.57 по местному времени (11.57 мск), здание, согласно предварительным сведениям, находилось в аварийном состоянии, в обрушившейся части никто не проживал, пояснили в ведомстве ТАСС.

Завалы обследуют спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС. Данных о пострадавших пока не поступало. Завалы проверяют кинологи.

Между тем в МЧС России указали, что спасатели вывели из дома 40 человек. На месте работают спасатели, психологи МЧС, всего привлечено более 100 человек и 26 единиц техники.

Мэр города Василий Белоногов указал, что в здании было аварийное общежитие. Его жильцам направляли предписание о необходимости расселения и оказывалась помощь в этом вопросе.

На место по поручению главы региона Валентина Коновалова выехали первый замглавы Хакасии Татьяна Курбатова, и. о. министра строительства и ЖКХ республики Валерий Келин.