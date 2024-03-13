Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.0 комментариев
Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по объему вычислительных мощностей с ИИ
Россия вошла в десятку стран мира по объему вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта, заявил министр экономического развития Максим Решетников на сессии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» на международной выставке-форуме «Россия».
«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза», – цитирует Решетникова ТАСС.
По его словам, необходимо создавать необходимые стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. Важно развивать параллельно фундаментальную науку, методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей и оптимизацию вычислений.
«Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», – подчеркнул он.
Согласно национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, внедрение ИИ в 95% организаций даст прирост ВВП на 11,2 трлн рублей, а инвестиции бизнеса и государства в ИИ увеличатся со 120 млрд до 850 млрд рублей.