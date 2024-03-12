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Евросоюз исключил из санкционного списка трех россиян
ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний, исключив из списка трех россиян
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против российских компаний и граждан, которые начал вводить после воссоединения Крыма с РФ. При этом из санкционного списка исключили трех россиян, сообщил Совет ЕС.
Как утверждают в ЕС, санкции введены в отношении лиц, «несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает ТАСС.
Санкции продлены до 15 сентября 2024 года. При этом «в контексте пересмотра санкций» Совет ЕС принял решение не продлевать меры в отношении трех российских граждан, фамилии которых не называются. Также из списка исключены девять умерших.
Ранее депутаты Европарламента призвали продолжать вводить новые санкции в отношении России и Белоруссии.