В Брянской области местный житель подорвался на мине

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в окрестностях поселка Уборки Климовского района, где были знаки с указанием минной опасности, несмотря на это человек подорвался на мине, на месте работают оперативные службы, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил местных жителей не терять бдительность и не посещать запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.

В конце декабря при обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок.