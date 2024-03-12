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В Брянской области местный житель подорвался на мине
В Брянской области местный житель прошел на территории запретной зоны и погиб, наступив на мину, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в окрестностях поселка Уборки Климовского района, где были знаки с указанием минной опасности, несмотря на это человек подорвался на мине, на месте работают оперативные службы, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона попросил местных жителей не терять бдительность и не посещать запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности.
В конце декабря при обстреле ВСУ в Брянской области погиб ребенок.