Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Итальянский эсминец сбил два беспилотника в Красном море
Nova: Итальянский эсминец сбил два беспилотника в Красном море
Принимающий участие в военной миссии Aspides в Красном море итальянский эсминец «Гай Дуилий» (Caio Duilio) сбил два беспилотника, пишет агентство Nova.
По информации штаба Минобороны Италии, операция «прошла в соответствии с принципом самообороны», а итальянский корабль вскоре продолжил свои действия в море, передает РИА «Новости».
Ранее йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе.