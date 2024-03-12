Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Бизнесмена из России Павла Те обвинили в финансировании ОПГ в Киргизии
Российского предпринимателя и владельца «Капитал Групп» Павла Те объявили в розыск в Киргизии, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.
Бизнесмена разыскивают «по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева», сообщили в пресс-службе комитета, передает «Интерфакс».
Факты финансирования деятельности ОПГ установили в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, одним из тех, кто занимался финансированием, был Павел Те, известный в криминальных кругах как «Паша Кореец».
Для него в Октябрьском райсуде Бишкека избрали заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в розыск, в том числе на территории стран СНГ.
Кольбаева застрелили в ходе спецоперации киргизских спецслужб в 2023 году. В 2012 году США включали его в список самых крупных наркобаронов в мире.