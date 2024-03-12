Бизнесмена из России Павла Те обвинили в финансировании ОПГ в Киргизии

Tекст: Алексей Дегтярев

Бизнесмена разыскивают «по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева», сообщили в пресс-службе комитета, передает «Интерфакс».

Факты финансирования деятельности ОПГ установили в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, одним из тех, кто занимался финансированием, был Павел Те, известный в криминальных кругах как «Паша Кореец».

Для него в Октябрьском райсуде Бишкека избрали заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в розыск, в том числе на территории стран СНГ.

Кольбаева застрелили в ходе спецоперации киргизских спецслужб в 2023 году. В 2012 году США включали его в список самых крупных наркобаронов в мире.