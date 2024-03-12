Над Белгородской областью сбит восьмой за сутки украинский БПЛА

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на российской территории была пресечена.

Это уже восьмой по счету украинский БПЛА, сбитый над регионом за сутки.

В результате обстрелов Белгородской области во вторник пострадали, по последним данным, два мирных жителя.

Во вторник ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота.