Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил Авдеевку

Tекст: Ольга Никитина

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Кроме того, первый замглавы АП и глава ДНР пообщались с жителями Авдеевки, передали гуманитарную помощь. «Они (местные жители – прим. ВЗГЛЯД) рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Задачи местной администрации уже поставлены. Также планируем подключить общественные организации», – рассказал Пушилин, заверив, что власти ДНР постараются как можно быстрее поставить там компактную хлебопекарню.

«Тем более что люди просят обеспечить их работой, что радует: жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни. Вообще впечатляет самоорганизация населения, при таком подходе оказывать помощь легче», – написал глава ДНР.

Кроме того, сообщил Пушилин, договорились, что власти ДНР обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс». «Жителям города нужна связь. Еще они просили помочь в получении российских паспортов и других документов – конечно, окажем содействие», – пообещал глава республики.

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город. А еще люди интересовались, как они могут проголосовать на выборах президента России. Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать свое право участия в выборах – все желающие это смогут сделать!» – отметил Пушилин.

В середине февраля Кириенко вместе с Пушилиным посетили освобожденную от украинских националистов два года назад Волноваху.