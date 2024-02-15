Кириенко и Пушилин посетили освобожденную два года назад Волноваху

Tекст: Ольга Никитина

«Скоро исполнится два года, как в ходе СВО была освобождена Волноваха. От тех разрушений, которым мы ужаснулись, увидев районный центр после зверств и варварства противника, мало что осталось. В восстановлении огромную роль играет регион-шеф Ямал», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вместе с Кириенко они осмотрели отстроенные заново объекты. «Не узнать центральную городскую больницу Волновахи – в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодежным центром. От него после разрушений остались только стены, а сейчас там красиво и комфортно, в нем с удовольствием занимаются ребята. Есть в Волновахе теперь и восстановленный стадион – он доступен для всех. А через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги», – сообщил глава ДНР, подчеркнув, что это лишь часть объектов, восстановленных регионом-шефом.

«Сделано намного больше, и работы продолжаются, за что не перестают благодарить местные жители», – отметил он.

Кроме того, Пушилин и Кириенко встретились с активом Народной дружины ДНР. Как пояснил глава республики, этой организации скоро исполнится пять лет, и, по его словам, «все это время дружинники там, где помощь нужнее всего».

«Сейчас акцент на группы быстрого реагирования: сформирован круглосуточный отряд, оперативно выезжающий на места обстрелов для оказания доврачебной помощи пострадавшим, закрытия теплового контура зданий после разрушений, разбора завалов. Во время таких выездов ребята неоднократно получали ранения, повреждениям подвергался автотранспорт», – рассказал Пушилин.

Он отметил, что помимо волонтерской помощи активисты уделяют значительное внимание занятиям спортом, патриотическому воспитанию. «Обсудили инициативы Народной дружины. Сергей Кириенко поддержал ряд из них, например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе, а также организацию национальных игр в Донбассе. Невозможно не гордиться такими ребятами – неравнодушные, смелые, неуемные, сильные духом...» – заключил глава ДНР.

Ранее Кириенко совершил рабочий визит в Запорожскую область, где посетил будущий образовательный центр «Маяк».