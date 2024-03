Американский поп-певец Эрик Кармен умер в возрасте 74 лет

Американский поп-певец, автор хита All by myself Эрик Кармен умер в возрасте 74 лет

Tекст: Денис Тельманов

Американский поп-певец Эрик Кармен, написавший и исполнивший в 1970-е годы песню All by myself, умер в возрасте 74 лет, сообщили представители музыканта.