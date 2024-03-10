Названы победители первого окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Ольга Иванова

Победу по итогам оценочных испытаний одержали 29 семейных команд из 11 регионов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург (11), Архангельская область (5), Ленинградская (3), Вологодская (3) области, Республика Карелия (1), Республика Коми (1), Калининградская (1), Мурманская (1), Новгородская (1), Псковская (1) области, Ненецкий автономный округ (1).

«Первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» показал его востребованность. На площадке собрались 156 по-своему уникальных семей. Они живут в разных регионах, работают в разных сферах, у них разные хобби. Их объединяет одно: это крепкие, дружные семьи, в которых люди уважают друг друга и ценят, где опыт передается от поколения к поколению, а традиции бабушек и прабабушек бережно хранятся. Испытания конкурса лишний раз это подтвердили», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

Оценочный этап прошел 9 марта и включал творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Участникам нужно было продемонстрировать не только свои знания, умения, эрудицию, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде.

В заключительный день для участников подготовили образовательную и развлекательную программу, на которую пригласили звездных гостей.

После состоялась сессия по семейному волонтерству «Добро – это у нас семейное» с педагогами, психологами, волонтерами. Они объяснили, почему совместная помощь ближним укрепляет семью, насколько это важно для воспитательного процесса и зачем заниматься волонтерством на пенсии.

В рамках полуфинала семейные команды – участники специального трека «Родные-Любимые», организованного Движением Первых, защитили свои проекты перед экспертами. Также они участвовали в семейных квизах, играх на сплочение, мастер-классах по изготовлению поделок, созданию генеалогического древа, рисованию, росписи сумок, а главное, провели время вместе с родными и любимыми. Финалисты трека станут известны по итогам полуфиналов, которые пройдут во всех федеральных округах.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Победителями трека «Родные-Любимые» станут 100 человек, они получат возможность отправиться в уникальные семейные путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие».