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    Охота на украинские ЗРК вышла на новый уровень
    Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных (видео)
    Министр обороны Италии поспорил с Макроном об отправке войск на Украину
    В США раскрыли судьбу экипажей уничтоженных ЗРК Patriot
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    19 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    13 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    15 комментариев
    10 марта 2024, 16:59 • Новости дня

    Во Франции шаги Парижа на Украине назвали провокацией в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи является провокацией в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews.

    По его словам, в договоре речь идет о том, что Украина должна вступить в НАТО. Этот пункт, по его мнению, является провокацией и глупостью, поскольку Украина никогда не вступит в альянс. Политик напомнил, что «это один из принципиальных и жестких моментов», о которых говорил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico заявила о создании Францией альянса стран, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    9 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожар, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ.

    «Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    По данным агентства, Ожар был связан с французскими спецслужбами.

    Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

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    9 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Папа Римский посоветовал Киеву мужественно поднять «белый флаг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву стыдно поднять «белый флаг», но ему следует подумать о людях, набраться мужества и пойти на переговоры с Россией, заявил Папа Римский Франциск.

    В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск выразил мнение, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры, его слова приводит Reuters, передает Ura.ru.

    «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?», – задал вопрос понтифик. Он добавил, что переговоры можно вести при посредничестве мировых держав, многие из которых уже готовы к этому.

    Ранее на Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией.

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    10 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ

    CNN: Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 на Украине обусловило высокий уровень потерь ВСУ

    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил телеканал, кадры, на которых показано действие авиабомб, «проиллюстрировали огромную мощь» этих боеприпасов, превративших в руины линию обороны ВСУ, передает ТАСС. Там добавили, что ФАБ-1500 способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре и оказывать «сильное давление на моральный дух» противника. По данным CNN, именно эти авиабомбы сыграли важную роль во время взятия Россией Авдеевки.

    Как рассказал исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк, чье мнение приводит телеканал, применение ФАБ-1500 позволило России «более эффективно использовать ВВС в тактических целях», им могли бы противостоять только ЗРК Patriot, которыми ВСУ владеют лишь в ограниченном количестве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Кроме того, именно применение ФАБов подорвало дух противника в Авдеевке.

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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    10 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Ватикан объяснил слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины

    Ватикан объяснил слова Папы Франциска о «белом флаге» для Украины

    Ватикан объяснил слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины
    @ VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Папа Римский Франциск, говоря об Украине в интервью RSI, использовал образ белого флага, предложенный журналистом, и имел в виду перемирие, а не капитуляцию, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, чьи слова приводит Vatican News.

    Как уточнил Бруни сказанное понтификом, Папа Римский Франциск использовал образ белого флага, предложенный журналистов, чтобы обозначить этим перемирие, достигнутое благодаря смелости пойти на переговоры, передает РБК со ссылкой на Vatican News.

    Как подчеркнул представитель Ватикана, говоря о другом конфликте, Папа заявил, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».

    Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.

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    10 марта 2024, 11:34 • Новости дня
    На Украине указали на дипломатические нарушения при назначении Залужного

    Zn.ua: Залужного назначили послом в Британии с нарушением дипломатических норм

    На Украине указали на дипломатические нарушения при назначении Залужного
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Назначение экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного украинским послом в Британии сопровождалось нарушением дипломатических норм, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Зеркало недели» (Zn.ua), за всю историю существования МИД Украины «никто и никогда» не делал заранее заявлений о направлении агремана – запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Отмечается, что данные слова нарушают дипломатическую этику, а также все «написанные и неписаные правила дипломатии», передает «Коммерсант».

    По данным издания, офис Зеленского заставил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу объявить о согласовании кандидатуры Валерия Залужного, поскольку, вероятнее всего, в окружении Зеленского боялись, чтобы Залужный не передумал. Кроме того, добавило издание, на Украине отсутствует министр иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

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    10 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине

    Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».

    Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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    10 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США

    Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласа.

    Месяцы политического тупика в Конгрессе США по поводу пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов заставили Киев отчаянно искать альтернативных доноров для финансирования своих военных усилий против России и предотвращения резкого сокращения государственных расходов, пишет Financial Times.

    Украина выделила почти половину своего бюджета в размере 87 млрд долларов на этот год на расходы, связанные с обороной, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов, а это означает, что ей необходимо покрыть этот дефицит с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

    Пидласа сообщила, что изначальный план Украины заключался в том, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Венгрия задержала пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 млрд евро, который в конечном итоге был согласован в середине февраля. Эти задержки привели к тому, что Киев начал рассматривать два новых плана.

    Так, правительство Украины начало переговоры с Японией и Канадой. В этом месяце Киев ожидает получения транша в размере 4,5 млрд евро от ЕС и более 2,5 млрд долларов от МВФ, Японии, Великобритании и Канады. За первые два месяца этого года Украина получила 1,2 млрд долларов в виде грантов и льготного финансирования от Японии, Норвегии и Испании, сообщило министерство, добавив, что ведутся переговоры с большим количеством союзников.

    Ранее Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч.

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    9 марта 2024, 19:53 • Новости дня
    Рогов: Зеленский неспроста назвал украинские корветы именами предателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые корветы ВМС Украины получили имена предателей, так как они близки по духу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов обратил внимание, что Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого, передает РИА «Новости».

    «Видимо, Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу своим предательством национальных интересов и беспринципностью», – предположил Рогов.

    Он также напомнил о судьбах Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и был ими казнен. «Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена», – подытожил Рогов.

    Ранее сообщалось, что Зеленский в Турции намерен посетить верфи, где строятся корветы для ВМС Украины.

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    9 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    В Киеве назвали награждение Залужного званием брошенной вдогонку костью

    В Киеве назвали награждение Залужного званием героя Украины брошенной вдогонку костью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участник международного общественного движения «Другая Украина», бывший народный депутат Рады Владимир Олейник заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель.

    По мнению Олейника, в политике «надо иметь хребет как у мужчины, чтобы голова в штаны не падала», а Залужный показал слабость, «приняв, как кость, брошенного ему вдогонку «Героя Украины», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии.

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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