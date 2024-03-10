До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Во Франции шаги Парижа на Украине назвали провокацией в отношении России
Соглашение французского правительства с Киевом о длительной военной помощи является провокацией в отношении России, заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews.
По его словам, в договоре речь идет о том, что Украина должна вступить в НАТО. Этот пункт, по его мнению, является провокацией и глупостью, поскольку Украина никогда не вступит в альянс. Политик напомнил, что «это один из принципиальных и жестких моментов», о которых говорил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Politico заявила о создании Францией альянса стран, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.