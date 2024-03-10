Во Франции шаги Парижа на Украине назвали провокацией в отношении России

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, в договоре речь идет о том, что Украина должна вступить в НАТО. Этот пункт, по его мнению, является провокацией и глупостью, поскольку Украина никогда не вступит в альянс. Политик напомнил, что «это один из принципиальных и жестких моментов», о которых говорил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Ранее Politico заявила о создании Францией альянса стран, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.