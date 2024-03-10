До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.18 комментариев
На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой народной республике (ДНР) произошло из-за предательства, сообщили местные СМИ.
Как пишет издание «Страна.ua», украинские эксперты подтвердили уничтожение ЗРК Patriot, отметив, что «для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают КАБы, системы ПВО ВСУ вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения».
Кроме того, эксперты не исключили фактора предательства, поскольку, по их мнению, кто-то из военных ВСУ мог известить российских солдат о маршруте передвижения ЗРК Patriot.
Военный специалист по связи Сергей Бескрестный, известный как Сергей Флэш, также прокомментировал уничтожение ЗРК Patriot, добавив, что особую проблему представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ), поэтому украинским военным приходится перемещать способные сбить носители этих боеприпасов комплексы Patriot ближе к линии фронта, передает Lenta.Ru.
По его словам, таких «бродячих» ЗРК мало, поэтому для ВС РФ устранить проблему очень легко, необходимо их найти и уничтожить. Флэш подчеркнул, что после этого «в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», поскольку случайно обнаружить Patriot за 50 километров от фронта с беспилотника невозможно, а при их перемещениях соблюдаются серьезные меры предосторожности.
Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.
В воскресенье обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».