Эксперты в IT показали прозрачность ДЭГ в ходе эксперимента

На вебинаре «Введение в ДЭГ: использование технических инструментов наблюдения в демонстрационном режиме Кузнецов показал, как каждый избиратель может проверить корректность учета своего голоса, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Также эксперт показал, как наблюдатели с помощью утилит могут анализировать выгруженные транзакции, данные о ходе голосования.

Модератор вебинара и глава ТИК ДЭГ Артамонов пояснил, что каждый наблюдатель, зарегистрированный для работы на портале, при скачивании получает два файла. Он получает электронную подпись и сами транзакции. Электронную подпись файла подделать невозможно, подчеркнул он. Будет сразу установлено, что «файл выгрузки недостоверный, либо он был кем-то модифицирован».

Что касается транзакций, то их наблюдатель может скачивать на свой компьютер для последующего анализа в любой момент времени. По словам Олега Артамонова, скачивания рекомендуется делать на всем протяжении процедуры, в ходе голосования, после его завершения, а также после оглашения официальных итогов. При помощи «слепков» можно будет провести сравнение выгруженных данных.

Скачать все транзакции или отдельные фрагменты позволяют утилиты, разработанные ЦИК России (официальные) и сторонними IT-специалистами. Он добавил, что утилита – это как некое «окно», которое позволяет проверить корректность всех транзакций, неизменность избирательных бюллетеней.

В экспериментальном режиме такая проверка была проведена в прямом эфире вебинара. Кузнецов уничтожил бюллетень «избирателя», а затем попробовал подвести результаты голосования без него – итоги голосования не сошлись. Затем эксперт попытался испортить электронный «бюллетень» – система его не приняла, выдав ошибку.

«Учесть несуществующие бюллетени невозможно – наблюдатели обнаружат это в автоматическом режиме как моментально, так и в любой другой момент времени, в том числе и после завершения голосования. «Мы с вами попробовали удалить бюллетень и исказить его – оба вмешательства в систему были немедленно обнаружены. Федеральной системе ДЭГ неизвестны способы фальсификации результатов, которые могли бы остаться незамеченными наблюдателями», – подвел итог Артамонов.

Как сообщил глава ТИК ДЭГ, на сегодняшний день на применение федеральном системы электронного голосования поступило уже более 3 млн 300 тыс. заявок, что уже является «абсолютным рекордом».